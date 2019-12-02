Wessi Damatlık Takım Elbise Fiyatları

Düğünler ne kadar özel anlardır öyle değil mi ... Düğünlerde, sadece gelinin değil, damadın da gerçekten şık ve gelini ile uyumlu şekilde tarz olması gerekir. Bir damatlık erkeğin bedenine tam oturmalıdır ve deyim yerindeyse, emanet gibi durmamalıdır. Kesimi eksiksiz ve kumaş kalitesi de elbette yüksek olmalıdır. Dikiş kalitesinin önemi ise tartışılmaz. Özenerek hazırladığımız damatlık modellerimiz ile beyleri düğünlerde karizmatik yapma noktasında son derece iddialıyız.

Firmamız Wessi 2008 yılından, kurulduğumuz tarihten bu yana özenli ve her zaman en iyisini sunma odaklı olarak hizmetlerine devam etmektedir. Erkek giyimi konusunda, ihracat da yapan, yurtdışı pazarında, ülkemiz pazarında olduğu gibi beğenilen bir markayız. Beylere özel giyim koleksiyonumuz her sezon yenilenmektedir.

Yeni Sezonda Damatlık Modellerimiz

Yeni sezonda yine, hem kalite kokan, hem de trendleri de sunan modellerimizle markamız sizinle. Damatlık seçeneklerimizde, smokin modeller, beyaz damatlık, bordo damatlık, lacivert damatlık, yeşil damatlık, yelekli damatlık modelleri gibi farklı seçeneklerimiz bulunmaktadır. Papyon modellerinde farklılık yapabilir ve size uygun aksesuarı ekleyebiliriz.

Damatlık modellerini seçerken elbette değerli ve müstakbel eşinize danışarak, onun gelinlik modeline uygun seçimlerinizi yapabilirsiniz. Modellerimiz geniş renk ve detay aralıklarında hazırlanmaktadır. Sadece düğünler için değil, kız isteme, söz kutlamaları, nişan törenleri ve sünnet düğünlerinde sünnet babası olarak da damatlık modellerimizi tercih edebilirsiniz. Eşinize uygun tonlarda renk seçimlerini yapabilirsiniz.

Damatlık Modellerinde Seçenekler ve Yüksek Kalite

Damatlık modellerinde mükemmel bir kumaş ve dikim kalitesi yakalamak, markamız için önemli bir prestij nedenidir. Kesimlerimiz yetenekli tasarımcılarımızın ve terzilerimizin elinden çıktığını göreceksiniz. Gerekli yelekli, gerekse yeleksiz damatlık modellerimizde aynı özen söz konusudur. İsterseniz ceket, pantolon, gömlek ya da papyon seçenekleri, isterseniz de yelekli olarak aynı kombinlerden tercih yapabilirsiniz.

Yeni sezonda siyah detaylı yelek, pantolon olarak, renkli cekert damatlık modelleri son derece ilgi görüyor. Eşinizin, partnerinizin abiye kıyafetine ya da gelinliğine uygun olarak bu yeni nesil modellerimizden seçim yapabilirsiniz. Ceket kısmında, bordo ya da yeşil gibi renkte hazırlanan ceketin detayları ise siyah olarak tasarlanmaktadır. Bu şekilde gerçek bir uyum sağlanmaktadır.