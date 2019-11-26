Broşür Özellikleri

Broşür adı altında sunulan hizmet düşünüldüğünde göze hitap etmesinden yola çıkılarak kullanılan kağıt kalitesi de aynı oranda seyretmektedir. Matbaa sektörü adı altında bir broşürden ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği ise kullanım alanına göre çeşitlilik göstermektedir. Dijital baskı alanında yapılan tüm aşamalar itina ile izlenmelidir. Bu aşamada kağıdın kalitesi ve broşürün rengi de bir hayli büyük paya sahip olmaktadır. Uzun süre saklama adına bir broşürden daha da fazlası beklenmemektedir.

Tasarım firmaları daha çok broşür hizmeti vermekte bu durumda da İstanbul matbaacılar arasında rekabette artış göstermektedir. Bu rekabetten karlı çıkmak ise firmaların ellerindeki ürünleri iyi değerlendirmesi ile mümkün olmaktadır. Matbaa bazen sadece çoğaltma unsuru olarak görülse de zamanla kıymeti ve değeri daha da anlaşılır olmuştur. İyi bir broşürün sahip olması gereken özellikler arasında en başta dikkat çekici olması gelmektedir. Firmalar çoğu zaman baskıdan ziyade görsel unsurlara dikkat çekmektedir.

Bayrampaşa matbaacı adına yıllardır hizmet veren firmalara bir broşürde bulunması gereken özellikler sorulduğunda onların da yanıtı bu bağlamda olacaktır. Siz müşterilere sunulan broşür örneklerinin yanı sıra kendinizde bizzat tasarlama şansı elde edebilirsiniz. Dijital baskı ile de bu tasarımlara renk katıp en güzel iletileri karşı tarafa iletme olanağı bulabilirsiniz. Firmalar sürekli olarak kendisini güncelleyerek yeni iletileri böylelikle bu broşürlerle müşterilerine sunmuş olacaklardır. İstanbul matbaacılar bünyesinde hızla büyüyen bir sektör olan bu hizmet anlayışı zamanla kendisini daha fazla gösterir olmuştur. Bu kategoride basılan broşürler bazen kısa süreli olabilmektedir. Fakat bu bağlamda süre değil, ürün odaklı çalışmak her zaman için daha kalıcı olmuş olacaktır. Bayrampaşa matbaacı firmaları arasında da bu gibi durumlar her zaman ön planda tutulmaktadır. Aynı zamanda broşür kataloglara oranla daha kolay bir basıma sahip olduğu için, daha fazla tercih edilmektedir. Ofset baskı yöntemi kullanılarak basım yapılan bu broşürlere ulaşıp, yanımızda taşımak da o derece kolay olmaktadır. Broşürde firmaların en çok tercih edilen ürünleri sergilendiği için de baskı kalitesine bir hayli önem verilmelidir.

Kaynak : https://bionmatbaa.com/