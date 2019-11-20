Son Dakika Lucescu’dan Sitem Gibi Açıklamalar Geldi

Milli takımın başındayken istediği sonuçları alamayan ve bu yüzden gönderilen teknik adaman Lucescu açıklamalarda bulundu. Açıklamaların birçoğu sitem niteliğinde oldu. Merak edilenleri cevapladı. Lucescu, “Gelişim zamansızdı. Ben Türk Milli Takımı’nı Ukrayna maçından iki hafta önce aldım. Çok önemli bir maçtı ve tecrübeli oyuncularla oynamaya karar verdim. Çünkü yeni çıkan genç oyuncuları tanımıyordum. Benim için zordu çünkü İstanbul takımları, genç Türk oyuncuları kullanmıyordu. Bu durumda onları direkt alıp kadroya sokmak zordu. Uzatmayalım, Arda Turan ile konuştum, Burak Yılmaz’a gittim. Selçuk İnan, Mehmet Topal’la bir takım kurma konusunu konuştuk uzun uzun... Ukrayna maçını kaybettik, Hırvatistan maçını kazandıktan sonra, İzlanda maçı öncesi FIFA beni cezalandırdı.” İfadelerini kullandı.

Türk Oyuncuların Öneminden Söz Etti

Teknik direktörlüğü döneminde yaşanan eksikliklerden bahseden çalıştırıcı sitem dolu açıklamalarını destekleyici sözler kullandı. Restbet ile yeni bir döneme başlayın. Olmasını istediği durumu anlattır. Lucescu, “Ocak ayında Antalya’ya iki kez gittim, teknik direktörlerle görüştüm. Gençlere şans verilmesinin önemini anlattım. Türk futbolundaki tecrübelerimi anlattım. Galatasaray’da iken, Dünya 3.’sü olduğumuz kadroda tam 8 oyuncum vardı. Süper Kupa’yı yine Türk oyuncularımla aldık. Fatih Terim, UEFA Kupası’nı alırken Türk futbolcuların muazzam bir katkısı vardı. Alt ligler dahil olmak üzere büyük bir tarama yaptık. Onlara forma şansı verdik, parlattık.” Söyledi.

Genç Yetenekler Hakkında Söyledikleri

Genç yeteneklerin ülke geleceği açısından büyük önemi ve yaptıkları hakkında da konuştu. Lucescu, “Mesela Zeki Çelik... Zeki alt ligden geldi, çok da başarılı oldu. Türk Başkanlar’a, ‘Bu adamı kaçırmayın’ dedim ama kimse dinlemedi. Bakın şimdi ne durumda! Şimdiki kadroya, başardıklarına bakıyorum ve diyorum ki; Türk Futbolu’nun geleceği iki yıl öncekinden çok ama çok daha parlak ve kendi tarafımda geriye dönüp baktığımda kendimi başarılı görüyorum. Bıraktığım tabloyla gurur duyuyorum. Futbolculardan, ülkeme döndüğümde beni mutlu eden telefonlar aldım. Sağolsunlar oyuncularımın çoğu beni arayıp teşekkür etti” belirtti. Bu açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü. Yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.