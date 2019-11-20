Media Markt Denizbank Kredi Hesaplama

Media Markt kredi imkanı; Tüketicilerin Media Markt’tan yapacağı tüm teknoloji ürünlerinde vadelendirme imkanı sağlıyor. Bu genel kredi yelpazesinde zaman zaman çeşitli kampanyalar yapılarak tüketicilere ayrıcalık tanınıyor. Media Markt Denizbank kredi, ilgili düzenlemenin ardından belirlenen alt ve üst limitler dahilinde kullanılabilmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksitlendirmeyi düzenleyen yönetmeliğine göre taksit sayısı Beyaz Eşya alışverişlerinde en fazla 12 ay, Elektronik Eşya alımlarında 6 ay, Bilgisayar ürünlerinde en fazla 12 ay ve Tablet alımlarında 6 ay olarak uygulanır. 3.500 TL altı Televizyon alış verişlerinde 12 ay, 3.500 TL üzeri Televizyon alışverişlerinde ise en fazla 6 ay taksit uygulanır. Bu uygulama, ticari kredi kartları için geçerli değildir. Ticari kredi kartları ile tüm kategorilerdeki ürünlere taksitli ödeme yapılabilir.

Avrupa‘nın 1 numaralı elektronik perakendecisi olan MediaMarkt, geniş ürün yelpazesi ve müşteri memnuniyetine verdiği değerle, Türkiye’de de güvenli alışverişin adresi olmuştur. Mağazacılıkta sağladığı güveni online mağaza alanında da gösteren MediaMarkt, stok sıkıntısı yaşamadan alışverişinizi yapabilirsiniz. Aradığınız ürünü online mağazalardan ya da size en yakın MediaMarkt mağazasından, size en uygun kampanya ve ödeme seçeneğinden faydalanarak gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. Geniş ürün ve marka seçeneği ile müşterilerine seçim kolaylığı sağlayan MediaMarkt, taksitli ödeme, kapıda ödeme ve alışveriş kredisi gibi seçenekler ile sizlere güvenilir alışveriş ortamı sağlamaktadır.

MediaMarkt'ta binlerce ürün arasında seçiminizi yaparken, ödeme seçeneklerinden de size en uygun olanını seçme özgürlüğünüz var. Taksitli ödeme sayesinde ihtiyacınız olan alışverişi yaparken, taksitlendirme seçenekleri ile ödeme planınızı da rahatlıkla yapabilirsiniz. MediaMarkt bankaların kredi kartlarına, vade farkı olmaksızın peşin fiyatına taksit olanağı sunmaktadır. İster size en yakın MediaMarkt mağazasından ister üstün güvenlik önlemleri alınmış şekilde online mağazalardan yaptığınız alışverişlerde, bankanızın sunduğu taksitli ödeme seçeneğinden faydalanabilirsiniz.

Bu kredi, tüketici kredisi adı altında değerlendirilir. Ancak sadece Media Markt’tan alınan teknoloji ürünlerinin mağazaya yapılan peşin ödeme bedeli kadar olan tutarının müşteriye kredi olarak sunulması söz konusudur. Bu nedenle kredinin kullanımı için Media Markt’tan alınan ürün bedelini gösteren faturanın bankaya ibrazı şarttır. Bankanın kredilendirme esnasında kredi koşullarında değişiklik yapma, ön onayı verilmiş kredinin nihai kullanımı için son kararı verme, ek belge veya kefil isteme hakları bulunmaktadır. Tüm Media Markt mağazalarında kurulmuş olan Denizbank stantlarından daha detaylı bilgi alınabilir.

Ödeme alanında yer alan alışveriş kredisi seçeneği ile beğendiğiniz ürünleri, istediğiniz vade seçeneği ile almak alışveriş kredisi ile artık mümkün. Kredi tutarı ve vade sayısı belirlendikten sonra, MediaMarkt aracılığı ile bankaya gitmeden aldığınız ürünler için alışveriş kredisi alıp, size uygun ödeme planı ile alışverişleriniz dilediğiniz gibi ödeyebilirsiniz. Verilecek olan alışveriş kredisi koşulları ve değerlendirilmesi bankaların sorumluluğundadır.

Online alışverişleriniz sırasında kredi kartı bilgilerinizi paylaşmak istemediğiniz zaman kapıda ödeme seçeneği ile MediaMarkt’tan alışveriş yapmak çok kolay. Ürünü seçin, sepete atın ve kapıda ödeme seçeneği ile ürün ayağınıza gelsin. İlgili kargo firması tarafından mobil post aracılığı ile kredi kartına tek çekim seçeneği ile alışverişinizi gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Kapıda ödeme seçeneği ile yaptığınız alışverişlerde sizden “Kapıda ödeme hizmet bedeli” alınacaktır. Bu ücret ürünü herhangi bir sebeple iade ettiğinizde tarafınıza ödenecektir. Ürünün iade süreci için MediaMarkt sisteminde yer alan kolay iade başlığından detayları öğrenebilirsiniz. Masterpass ile kart bilgisi girmeden güvenli ve hızlı bir şekilde alışveriş yapmak çok kolay. Sistem üzerinden tanımlı kartınızı kullanarak her seferinde cüzdanınızdan kartınızı çıkartmanıza gerek kalmadan, tanımladığınız banka kartlarından birini seçerek, güvenli bir şekilde alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

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