Türkiye Andorra Karşılaşması

EURO 2020 H grubu mücadelesinde Andorra ile karşı karşıya gelecek olan Millilerimiz için büyük önem taşıyan taşına müsabaka 17 Kasım Pazar günü 22.5'te oynanacak. TRT1'den naklen yayınlanacak olan müsabaka Andorra La Vella'da bulunan Ulusal Stadyumda oynanacak. Şuan 19 puanla lider koltuğunda bulunan A Milli takımımız için bu maç oldukça önemli durumda. Millilerimiz için önemli olan bu maç yayınını bahis sitelerinden takip edebilir, canlı casino kısmında daha yüksek kazançlar oluşturabilirsiniz.

Avrupa Şampiyonası

A Milli takımımız EURO 2020 mücadelesinde İzlanda ile oynadığı maçtan beraberlik alarak büyük bir avantaj sağladı. Türkiye'nin bulunduğu H grubunda Fransa lider durumda. Milli takımımız ise aldığı galibiyetler ile 2. sırada olmayı garantiledi ve grubu büyük bir başarı ile tamamladı. İzlanda ile oynadığı müsabakanın ardından gözler pazar günü oynanacak Andorra - Türkiye maçına çevrildi. TRT1'den naklen yayınlanacak maç için casino sitelerinden bahis oynayabilir doğru tahmin yaparak kazanç sağlayabilirsiniz.

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Türkiye EURO 2020 mücadelesinde büyük başarı gösteren Milli takımı Andorra ile olan maçını TRT1'den naklen izleyebileceğiniz gibi birçok bahis sitesinden de rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bu sayede maç sırasında maç öncesinde bahis kuponu oluşturarak kazanç oluşturabilirsiniz. Maç izlerken gercekparacasino ile yüksek kazançlar da elde etmeniz mümkün olmaktadır.

EURO 2020 H Grubu

2020 H grubunda büyük bir başarı sergileyen millilerimiz Pazar günü Andorra ile mutlak galibiyet için karşı kaşıya gelecek. Daha önceki müsabakalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Milli takım hafta sonu oynayacağı Andorra maçından galip ayrılması durumunda puanını 23'e yükseltecek.

EURO 2020 H Grubunda şuan ki sıralama;

Fransa

Türkiye

İzlanda

Arnavutluk

Andorra

Moldova

Mart 2019’dan beri süren bu zorlu mücadele 17 - 19 Kasım'da oynanacak olan müsabakalar ile son buluyor. Oldukça zorlu geçen bu grup maçlarından Millilerimiz büyük bir başarı ile çıkmayı başardı ve adını bir üst tura yazdırdı.