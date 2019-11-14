Emlak sektörü genel olarak incelenecek olunursa iki parçada incelemesi gerçekleştirilebilir. Bu sektör içerisinde de diğer pek çok sektörde olduğu gibi yerli ve yabancı şeklinde iki farklı ayrım gerçekleştirilebiliyor. İşte bu ayrımların sonucunda da özellikle emlak sektöründe yabancı sermaye yani döviz kurunun etkisi ile yabancı para çok önemli bir rol aldığı için bu parayı getiren kişi de tabi ki daha çok aranıyor. Bunun için emlakçılar tarafından yabancıya konut satışı siteleri kurularak döviz girdisi sağlanmak isteniyor. Özellikle yabancı kimselerin bu tür emlak satış sitelerinde alışveriş gerçekleştirirken tabi ki dikkat etmeleri gereken belirli başlı noktalar bulunmaktadır. Bunun ilki olarak da tabi ki emlak satış sitelerinin güvenilirliği konusundan söz edilebilir.

Eğer bir yabancı yabancıya konut satışı siteleri statüsünde yer alan bir site içerisinden hizmet almak istiyorsa ve bunun için o siteye giriş yapıp o siteden alışveriş yapacaksa o sitenin kaliteli ve güvenilir olduğuna dikkat etmelidir. Komisyon oranlarına ve bağlantılarına çok iyi kontroller ile bakmalıdır. Özellikle başka bir kullanın yorumları olumluysa o site tercih edilmelidir. Bir de tabi ki yabancı kimsenin o sitenin içerisinde yer alan gayrimenkulleri alabilmesi için gayrimenkul satın alımlarında ülkemizde yer alan yabancı sınırlamaları hakkında bilgi sahibi olması da çok önemli bir konu olarak değerlendirilebilir.

Yabancı bir kimseye satış yapmak için emlak satış sitesi açan kişinin de açmış olduğu sitenin grafik ve dizaynını iyi tasarlaması çekicilik açısından önemlidir. Bunun haricinde özellikle yabancılara emlak satışları gerçekleştirilmek isteniyorsa, bu kimselerin popüler yerlere yatırım amaçlı satın alımlar gerçekleştirdiğini de unutmamak gerekiyor. Yani emlakçıların ellerindeki gayrimenkullerin değerini iyi bilmesi de çok önemli bir konu olarak değerlendirilebilmektedir.