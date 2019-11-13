Meme (Göğüs) Estetiği İle İlgi Bunları Bilmelisiniz!

Cerrahi uygulamalar arasında yer alan meme estetiği birçok kişinin başvurduğu uygulamalar arasında yer almaktadır. Göğüslerinizle ilgili nasıl bir sorununuz olursa olsun sorunsuz hizmet alabileceğiniz klinik sayesinde bu sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz.

Meme Küçültme Nedir?

Göğüs bedende zamanla değişim gösteren bir bölgedir. Doğum sırasında, aşırı kilo verme alma gibi durumlarda ve doğuştan göğüslerinizde sorun olması durumunda bu sorundan cerrahi müdahale ile kurtulabilirsiniz. Klinikte yaptırabileceğiniz işlemler arasında;

Meme küçültme

Meme büyütme

Göğüs dikleştirme

Meme estetiği

Birçok işlemi muayene sonrasında yaptırmanız mümkün olmaktadır. Oldukça hassas ve önemli olan bu uygulamayı sorunsuz bir şekilde yaptırabiliyorsunuz. İri göğüslere sahipseniz ve bu durum sizi olumsuz etkiliyorsa, meme küçülteme işlemi sayesinde daha ufak memelere sahip olabiliyorsunuz.

Meme Büyütme Nedir?

Ufak göğüsleriniz varsa ve yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa, ideal ölçülere kavuşmak için kliniğe başvurabilirsiniz. Oldukça hassas bir uygulama gerektiren Göğüs estetiği işlemi için size en uygun olan tedavi sağlanıyor. Yapılan operasyon ile vücut ölçülerinize uygun olan ideal göğüs yapısı belirlenerek büyütme işlemi gerçekleştiriliyor.

Meme Dikleştirme Nedir?

Kadınların en fazla uygulattığı estetik operasyonların başında meme dikleştirme işlemi gelmektedir. Doğum, emzirme kilo alıp verme gibi durumlar sonrasında oluşan sarkmalar uygulanan cerrahi operasyon ile gideriliyor. Yapılan operasyon sonrasında, göğüsleriniz daha dik ve güzel görünebilir.

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