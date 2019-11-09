İmplant Tedavisini Gerektiren Durumlar Ve Zirkonyum Kaplama

Zirkonyum kaplamalar ve implant tedavisi en sık merak edilen konular arasındadır.

İmplantın Uygulanabileceği Durumlar

İmplant belli durumlarda uygulanabilecek bir tedavi yöntemi değildir. İmplant birçok durumda uygulanabilir.

Tek diş kayıplarında implant uygulanır. Genelde tek diş kayıplarında çevre dişler kesilir. Bu alana standart olarak köprü protezi uygulanır. Ancak; implant uygulamasında böyle bir durum söz konusu olmaz. Komşu olan dişlere hiçbir müdahalede bulunulmaz. Eksik olan diş alanına bir tane implant yerleştirilir. Böylece pratik olarak eksik diş tedavisi yapılmış olur.

Bütün dişlerin eksik olduğu yani olmadığı durumlarda implant uygulanabilmektedir. Dişlerin olmadığı durumlarda tam protez uygulaması yapılmaktadır. Yani; damak protezleri uygulanır. Tam protezlerde, konuşma, tat alamama ve çiğneme gibi problemlerle karşı karşıya kalınabilmektedir. Bunların yanı sıra; tam protezlerin tutuculuğunda da bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlarda implant ile tutuculuk sağlanır. Aynı zamanda çok sayıda implant yerleştirilerek sabit bir protez uygulanması da mümkündür.

İmplant tedavisi, çok sayıda diş kayıplarında da tercih edilmektedir. İki ya da daha fazla implant ile sabit köprü tedavisi uygulanmaktadır.

Sayılan bu durumlarda implant tedavisi yapılabilmektedir. Elbette, bu tedavinin uygulanması için uzman hekimin muayenesi gerekir. Muayene sonrasında hekim uygun görürse bu tedavi şeklini önerirse uyguma yapılır.

İmplant Kimlere Uygulanamaz?

İmplant tedavisinin uygulanabilmesi için kişinin her hangi bir hastalığı olmaması gerekir. Kemik hastalığı diğer bir deyişle kemik yetersizliği olan kişiler için bu tedavi şekli uygun değildir. İleri derecede diyabet hastalarında bu tedavinin uygulanması doğru olmaz. Ancak; hastanın diyabet rahatsızlığı kontrol altındaysa bu uygulama yapılabilir.

Zirkonyum Kaplama

Zirkonyum, diş yapımında kullanılan beyaz renkli bir maddedir. Metal destek içermeyen bir kaplamadır. Işık geçirgenliği fazladır. Doğal bir görünüm elde etmek mümkündür. Aynı zamanda zirkonyum kaplamalar, diğer kaplamalara göre daha uzun bir ömre sahiptir.

Zirkonyum, diş etleriyle uyumludur. Zirkonuyum kaplamalar, beyaz renkli olup oldukça dayanıklı yapıdadırlar. Estetik bir görünüm sağlamaktadırlar. Sigara, çay ve kahve gibi renk veren içecek ve gıdalardan dolayı lekelenmezler. Ağız kokusu sorununa neden olmazlar. Diş etlerine her hangi bir zarar vermedikleri gibi ağızda tat almayla ilgili sorunlara sebebiyet vermezler.