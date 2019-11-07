Slotstation TFF 2. Lig

Slotstation olarak sizlere Türkiye 2. Lig haberlerini ve durumunu anlatmaktayız. Sizlere bu yapmış olduğumuz haberleri okuyarak bilgilendirmeyi amaçlandırmaktayız. Bu ligde toplam 36 takım bulunur. Bu takımlar Türkiye Futbol Federasyonu'un belirlediği kriterlere göre 2 gruba ayrılır ve birbirleriyle çift devreli lig usulü mücadele ederler. Grupları ilk sırada bitirenler direkt 1. Lig'e çıkarlar. Her iki grupta, grubunu 2, 3, 4 ve 5. sırada tamamlayan toplam 8 takım play-off maçlarına kalırlar. Gruplarda son 3 sırada yer alan 6 takım 3. Lig'e düşerler. 2001'de Türkiye 2. Futbol Ligi'nin 2 kategoriye ayrılmasıyla oluşan ve Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi adıyla kurulan TFF 2. Lig; 2006 yılında Lig B, 2007 yılında Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 2010 yılındaki sponsorluk anlaşması ile Spor Toto 2. Lig adını aldı. 2017-2018 sezonu öncesinde bu sponsorluk anlaşması sona erdi. İlk sezon olan 2001-2002 sezonunda yükselme grubu statüsünde oynanmıştır. Ertesi yıl A-B-C şeklinde 3'lü grup sistemine geçilmiş 3 sezon böyle oynanmıştır. Klasman-Yükselme gruplu sisteme geçilmiş. Son olarak 2010 yılında takım sayısı azaltılmış Kırmızı ve Beyaz şeklinde 2'li grup sistemine geçilmiştir.

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