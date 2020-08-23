Zemin Kaplama Konusunda Profesyonel Hizmet

Zemin kaplama kolay ve basit bir süreç gibi gözükse de doğru bir firma ile çalışılmadığında mekanın zarar görmesine neden olabilir. Aşınan, çizilen ya da zarar gören zeminlerin tamir edilmesi konusunda Epoksi zemin olarak firmamız en profesyonel hizmetleri oluşturur. Eski zeminlerin onarılması, tamir edilmesi ya da beton dökme aşamalarının tamamlanması konusunda çalışmalarını sürdüren personellerimiz, alanında uzman deneyimli kişilerden oluşur. 20 yıldan daha uzun süredir hizmet veren şirketimizden yardım alarak zemin kaplama konusunda ihtiyaçlarını giderebilirsiniz.

Epoksi Multilayer Kaplama

Firmamız içerisinde en çok tercih edilen hizmetlerden bir tanesi Epoksi Multilayer olarak karşımıza çıkar. Uzun süredir kullanılan ya da yeni döşenen zeminlerin yüzeylerini korumak adına yapılan işlem sayesinde mekanı olduğundan daha dikkat çekici bir görünüme kavuşturmak mümkündür.

Epoksi zemin Ankara olarak, farklı kaplama çeşitleri ve renk seçenekleri oluşturmakta ve müşterilerimizin memnun olmasına katkı sağlamaktayız.

olarak, farklı kaplama çeşitleri ve renk seçenekleri oluşturmakta ve müşterilerimizin memnun olmasına katkı sağlamaktayız. Ürünlerimizin tamamı, zararlı kimyasallardan oluşmadığı için sağlık açısından herhangi bir problem yaşanmaz.

Ofis, kütüphane, otel, cafe ve restoran gibi farklı alanlarda kullanılabilen kaplama çeşidi, pratik bir şekilde temizlenebilme özelliğine sahiptir.

Zemine ise en sağlam şekilde yapışması nedeniyle dayanıklılığını uzun yıllar korur.

Ürün katalogları: Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız sitemizde bulunan ürün kataloglarını inceleyebilirsiniz. Farklı kaplama çeşitlerimizin yer aldığı katalog içerisinde görsellerde mevcuttur.

Mikro Beton Hizmeti

Epoksi zemin kaplama Ankara içerisinde hangi firmalar hizmet veriyor diye merak ediyorsanız, şirketimizin internet sayfasını inceleyebilirsiniz. Zemin kaplama söz konusu olduğunda her zaman en kaliteli ürünler ile hizmet veren çalışanlarımız, Ankara ve çevresinde tüm müşterilere yardımcı olmaktadır.

Epoksi mortar ve terrazo kaplama çeşitleri dışında, şirketimiz mikro beton kaplama konusunda da profesyonel bir şekilde çalışmalarını sürdürür.

Mekana göre kullanılacak olan betonun kalınlığı ve tabakaları değişiklik gösterebilir.

Ev, iş yeri, ortak kullanım alanları, okullar gibi pek çok farklı noktalarda beton hizmeti sunan şirketimiz, en kısa sürede çalışmalarını tamamlar.

Epoksi Ankara söz konusu olduğunda firmamız hem profesyonel ürünler kullanılmakta hem de çalışanlarımız tarafından en kaliteli hizmet verilmektedir.