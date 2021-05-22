Lojistik sektöründe nakliye ve lojistik hizmetleri sağlayan firmalar açısından önemli konulardan biri de nakliye fiyatıdır. Uluslararası lojistik faaliyetlerinde nakliye fiyatları önem arz etmektedir. Şah Lojistik nakliye ve lojistik süreçlerinde müşterilerine uygun fiyatlar sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda gerekli planlamalarını gerçekleştirerek, nakliye fiyatını belirlemektedir. Nakliye fiyatı hesaplama konusunda birçok faktörler etkili olmaktadır. Bu faktörlerden biri de yükün hacmi olmaktadır. Yükün hacmi metreküp hesaplaması ile belirlenerek nakliye fiyatı oluşturulmaktadır. Aynı zamanda Şah Lojistik metreküp hesaplama sayfası üzerinden de metreküp hesaplamaları gerçekleştirilebilir.

Metreküp Nedir?

Lojistik sektöründe sıklıkla karşı karşıya kalınan terimlerden biri de metreküp terimidir. Metreküp terimi hacimsel ağırlık anlamına gelmektedir. Sembolü ‘’ m³ ‘’ olarak gösterilmektedir. Lojistik sektöründe nakliye faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde yüklerin hacminin belirlenmesi önem arz etmektedir. Yüklerin hacmi belirlenerek nakliye fiyatı hesaplamaları gerçekleştirilmektedir. Nakliye ve lojistik hizmetlerinde yüklerin ağırlığı kadar hacmi de önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Metreküp birimlerinin m3 olarak karşılığı ise şu şekildedir;

1 dam³ = 1.000 m³

1 hm³ = 1.000.000 m³

1 km³ = 1.000.000.000 m³

1 dm³ = 0,001 m³

1 cm³ = 0,000.001 m³

1 mm³ = 0,000.000.001 m³

Metreküp Hesaplama Nasıl Yapılır?

Lojistik ve nakliye faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için metreküp hesaplama işleminin yapılması gerekmektedir. Uluslararası lojistik faaliyetlerinde yer alan Şah Lojistik, firma bünyesinde yer alan uzman ekibi tarafından gerekli hesaplamaları gerçekleştirmektedir. Nakliye fiyatı hesaplamalarında yüklerin hacim hesaplaması gerçekleştirilmekte ve bu doğrultuda nakliye fiyatı belirlenmektedir. Nakliye fiyatı hesaplamalarında önemli bir unsur da yükün hacmidir. Yükün hacmi metreküp hesaplaması ile belirlenmektedir. Gerekli hesaplamalar sonucunda çıkan değer yükün hacmini belirlemekte ve taşıma maliyeti ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda Şah Lojistik firması bünyesinde yer alan uzman ekip tarafından metreküp hesaplama işlemleri titizlikle gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Şah Global metreküp hesaplaması sayfası üzerinden de gerekli hesaplamalar gerçekleştirilebilmektedir. Nakliye süreçlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması hedeflenmektedir. Kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde hizmetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Metreküp hesaplama işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Metreküp hesaplama işlemlerinde yapılacak olan en ufak bir hata çeşitli mağduriyetlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda Şah Lojistik firmamız uzman personelleri ile tüm lojistik faaliyetlerini sürdürmektedir. Nakliye süreçlerinin her aşamasını titizlikle gerçekleştirmektedir. Ortaya çıkabilecek sorunlara karşı gerekli önlemler alınarak, müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Metreküp hesaplamasının kullanım alanları arasında; oda metreküp hesaplama, havuz metreküp hesaplama, kereste metreküp hesaplama, nakliye ve kargo yük gönderilerinde, bina mantolama işlemlerinde, desi hesaplamalarında, akvaryum hacmi hesaplamasında, konut metreküp hesaplaması, boya metraj tablosu gibi kullanım alanları yer almaktadır. Metreküp hesaplama işlemleri için yükün en, boy ve yükseklik bilgilerinin bilinmesi gerekir. Bu değerlerin birbirleri ile çarpılması sonucu yükün hacmi belirlenmektedir. Bu hesaplamaya örnek olarak;

Yükün eni: 40 cm

Yükün boyu: 90 cm

Yükün yüksekliği: 50 cm

Yükün hacmi: 40 x 90 x 50 = 180 m³

Konteyner Hacim Hesaplama

Uluslararası nakliye ve lojistik faaliyetler kapsamında sıklıkla kullanılan ekipmanlardan biri de konteynerlerdir. Nakliye ve lojistik faaliyetler için konteyner hacim hesaplama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Şah Lojistik olarak firmamız, nakliye ve lojistik hizmetlerinde gerekli hesaplama işlemlerini firma bünyesinde yer alan uzman ekibi ile gerçekleştirmektedir. Lojistik faaliyetlerimizde kullandığımız konteynerlerin hacim hesaplama işlemleri firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda nakliye fiyatları oluşturulmakta ve müşterilere sunulmaktadır.

Konteyner hacim hesaplama işlemi ile konteyner içerisine kaç adet palet yerleştirilebileceği, kaç adet koli yerleştirilebileceği gibi durumlar konusunda bilgi sahibi olunabilmektedir. Uluslararası ithalat – ihracat faaliyetleri kapsamında konteynerler sıklıkla tercih edilen araçlardan biri olmaktadır. Konteynerler standartlara uygun olarak üretilmekte ve genel olarak 10 – 15 yıl süre ile yüklerin taşımacılık işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte konteynerlerin yükleme işlemleri ve ölçüleri doğrultusunda birçok çeşitleri de yer almaktadır. Konteynerler 40’lık ve 20’lik konteynerler olmak üzere iki çeşitte yer almaktadır.

Şah Lojistik olarak firmamız lojistik sektöründe sağladığı tüm nakliye hizmetlerinde müşterilerine her süreçte gerekli destekleri sağlamaktadır. Uzun yıllardır sektörde edindiği bilgi birikimi ve deneyimleri ile nakliye süreçlerini yönetmektedir. Nakliye süreçlerinin her aşamasını titizlikle gerçekleştirerek, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde tüm nakliye faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.