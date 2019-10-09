Basın Bülteni Ekim 2019

Av Mevsimi serüveni, tüm hızıyla devam ediyor

Birbirinden sevimli petler, at eğitme ve çiftleştirmede EXP bonusu ve Av Mevsimi tüm hızıyla Black Desert Türkiye&MENA’da devam ediyor. Maceracılar, 16 Ekim’e kadar Av Mevsimi’ndeki etkinliklerle birbirinden değerli hediyeler kazanacaklar.

Sonbahar nihayet geldi, çattı! Yeni sezon kutlamalarıyla Black Desert Türkiye&MENA, Maceracıların sonbahar serüvenlerini unutulmaz kılmak için özel ödüller dağıtmaya başladı. Maceracılar, Black Desert Türkiye&MENA Av Mevsimi’nin ikinci haftasının tadını çıkarırken, evcil pet dostlarıyla özel bir bağ kurmayı deneyimleyecekler.

Birbirinden sevimli petler için yeni görevler eklendi

Maceracılar sonbahar serüvenlerine oyun içi petleriyle birlikte birbirinden eşsiz ödülleri kazanarak başlayacaklar. Maceracıların birbirinden sevimli yeni petlere sahip olabilecekleri üç yeni görev de oyuna eklendi, bunlar: Bartali’nin Kaba Tüylü Köpeği, Kalis Delphe Şahini, Bareeds Junaid Kedisi

At eğitme ve çiftleştirme de EXP bonusu

16 Ekim tarihine kadar, at eğitme ve çiftleştirme, ekstra %50 Binek EXP ve %100 Eğitim EXP sağlarken, ayrıca daha üst aşama at sahibi olma şansını da arttıracak. Maceracılar eğer 15 level ve üzerinde bir ata sahiplerse, köylerde bulunan Ahır Behçisi NPC’lerine giderek, İmparatorluk Teslimatı gerçekleştirebilirler.

Av Mevsimi, 16 Ekim’e kadar etkinliklerle devam ediyor

Dönem boyunca kazanılan ödüllerin bereketini arttırmak için, Av Mevsimi 16 Ekim’e kadar sürecek ek bir etkinlik ile devam edecek. Etkinlik boyunca, avcılık, toplama ve balık tutma becerilerini deneyimleyenler için, Nadir/Eşsiz Malzeme Paketi kazanma şanslarını arttıracak. Tüm Maceracılar, özel yükseltme eşyalarıyla, ağzına kadar dolu Nadir/Eşsiz Malzeme Paketlerini kazanmak için yerlerini alsın. Yeni sezon başlangıcı ile birlikte Black Desert Türkiye&MENA, tüm Maceracılarını kutlamalara davet ediyor.

Black Desert Türkiye&MENA hakkında daha fazla bilgi için tr.playblackdesert.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Black Desert Hakkında:

Pearl Abyss'ten Black Desert, son nesil görseller ve türü yeniden tanımlayan beceri tabanlı savaş, açık dünya MMORPG aksiyon oyunudur. Piyasadaki diğer oyunlarla kıyasla en gelişmiş karakter özelleştirme sistemi ile, oyuncuları normların dışına sürükleyerek ve her oyuncu temsil eden gerçekçi ve benzersiz karakterler oluşturma imkânı sunuyor. Sezgisel kontrolleri, muazzam tasarlanmış dünyası ve geniş hikâyesi, hem yeni oyuncuları hem de deneyimli MMO ve aksiyon RPG oyuncularını heyecanlandırıyor. Pearl Abyss, PC, mobile ve konsol platformları için Black Desert'i geliştirdi, PS4 sürümü ise 2019 yılında tüm dünyada piyasaya sürülecek. 11 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı ile Black Desert PC, 150'den fazla ülkede ve 12 dilde oyuncularıyla beraber. Black Desert hakkında daha fazla bilgi için tr.playblackdesert.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.