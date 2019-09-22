Kredi Puanınızı Arttırmanın 7 Yolu | Uzmanlar Kredi Başvurusu

Kredi puanınızı artırma yolculuğu 100 metre koşusu değil, bir maratondur. Mükemmel bir puan, düşük faizli krediler ve premium ödüllü kredi kartlarına hak kazanmanıza yardımcı olabilir, ancak işlem zaman alır. Şu anda nerede durduğunuzu görmek için kredi puanınızı kontrol ederek başlayabilirsiniz. Eğer kredi alamıyorum diyorsanız kredi puanınızı yükseltmelisiniz.

Kredi puanınızı yükseltmek için 7 adım

Ödemelerinizi takip edin.

Kredi kullanım oranınızı takip edin.

Eski borçlarınızın raporunu ikinci plana bırakın ve takılmayın.

Puan artırıcı programlardan yararlanın.

Başvurularınızı dikkatli bir şekilde zamanlayın.

Sabırlı olun.

Kredinizi izleyin.

1. Ödemelerinizi takip edin

Borç verenleri krediye karşı borçlu olduğunuzu göstermek için borçlarınızı yeşilde tutun. Kredi notunuz, esasen borçları etkin bir şekilde geri ödeme kabiliyetinizin bir yansımasıdır. Borç verenin bakış açısına göre, zamanında ödemelerin belirlenmiş tarihi, gelecekteki borçlarını da sorumlu bir şekilde ele alacağınızın iyi bir göstergesidir.

İyi Bir Kredi Puanı Nedir?

Hangi kredinin size en iyi faiz oranları için uygun olduğunu öğrenin. Bunu yapmanın bir yolu kredi danışmanlığı almaktır. Kredi danışmanı sizin için en uygun kredi bulmasının yanı sıra en iyi faiz oranları ve kredinizin kredi puanınıza iyi etki almasına yardımcı olur. Uzmanlar Kredi ile bu aşamaları planlayabilir, kredi notunuzu istediğiniz seviyelerde tutabilirsiniz. İster ihtiyaç kredisi, ister borç kapatma kredisi, ister konut kredisi, isterseniz taşıt kredisi kullanmak istiyor olun, en uygun kredi seçeneğinize ulaşmanın yolu Uzmanlar Kredi’den geçer.

2. Kredi Kullanım Oranınızı Takip Edin

Riski gösterebilecek bir uygulama olan, çok fazla kullanılabilir kredi kullanmadığınızdan emin olmak için bakiyenizi kredi limitinize göre ayarlayın. Kredi kullanımı, puanınızı etkileyen en etkili kategorilerden biridir. İdeal oranınız kullanılan puanlama sistemine bağlı olarak değişebilir. Yüksek bakiyelerle mücadele ediyorsanız ve kartlarınıza faiz ödemeleri yapıyorsanız, tüm borçlarınızı tek bir çatı altında toplamayı düşünün. Borç kapatmalı kredi bunun için vardır, mutlaka değerlendirin.

3. Eski Borçlarınızın Raporunu İkinci Plana Bırakın ve Takılmayın.

Sonunda öğrenci borcundan kurtulduktan veya otomatik borcunuzu ödedikten sonra, raporunuzdan izlerini silmek için sabırsız olabilirsiniz. Ancak ödemeleriniz zamanında ve eksiksiz olduğu sürece, bu borç kayıtları kredi puanınıza gerçekten yardımcı olabilir. Aynısı, kredi kartı hesapları için de geçerlidir.

4. Puan Arttırma Programlarından Yararlanın

Hesaplarınızın sayısı ve ortalama yaşı, borç verenlerin borçlarla ne kadar iyi başa çıkacağınızı belirlemenize yardımcı olan önemli bir faktördür; bu da sınırlı bir kredi geçmişine sahip olanları sıkıntıya neden olabilir.

5. Başvurularınızı Dikkatli Bir Şekilde Zamanlayın

Her yeni krediye başvurduğunuzda, raporunuz üzerine sert bir sorgulama yapılır. Bu tür bir sorgulama, puanınızı geçici olarak düşürür. Yeni bir kredi kartı başvurusunda bulunmadan önce iyi bir aday olmanız için onay olasılığınızı araştırın. Reddedilen bir başvuru için puanınızı düşürme riskini almak istemezsiniz. Ayrıca, kısa bir süre içerisinde veya bir ipotek gibi büyük bir kredi almadan önce birkaç kredi kartı başvurusunda bulunmamanız gerekir.

Bir ipotek, otomatik veya bireysel ihtiyaç kredisi için alışveriş yaparken, kısa bir süre içinde fiyat karşılaştırmaları yaparak zorlu sorguları minimumda tutabilirsiniz.

6. Sabırlı Olun

Kredi puanınızı bir gecede yükseltmezsiniz, bu nedenle mükemmel bir puan almanın en iyi yollarından biri iyi uzun vadeli kredi alışkanlıkları geliştirmektir. Bakiyelerinizi zamanında ödemek, düşük kullanım oranını korumak ve yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda kredi başvurusu yapmak gibi iyi alışkanlıklar oluşturun.

7. Kredinizi İzleyin

Kendi kredinizi görüntülediğinizde, sert bir şekilde yapılan sorgulamalardan dolayı kredinizi etkilemeyen yumuşak bir soruşturma açılır. O yüzden sürekli kredi notunuzu kontrol etmekten vazgeçin ve bunu 3 aylık ya da 6 aylık olarak programlayın.

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