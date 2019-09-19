Ünlü Çiftin Bebekleri Öldü

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım büyük bir üzüntü yaşıyor. Magazin haber gündemini sarsan haberde belirtildiğine göre; Çiftin bebeğinin anne karnında kalbi durdu ve hayatını kaybetti. Başarılı sunucu ve eşi aldıkları haberle yıkıldı….

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın başarılı sunucusu Murat Yıldırım, 25 Aralık 2016 tarihinde Iman Elbani ile oldukça görkemli bir düğünle evlendi. 3 ay önce de müjdeli bir haber alarak bebek sahibi olacaklarını öğrenen çiftten kötü haber geldi.

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Murat Yıldırım ve Iman Elbani tam anne baba olmaya hazırlanırken, anne karnında kalp durması sonucunda bebeklerini kaybettiler. Acı olayın sonrasında hemen Iman Elbani ameliyata alınırken, Murat Yıldırım ise oldukça üzgün bir şekilde “Hayırlısı Allah’tan” dedi.

Kaynak: https://www.5nhaber.com/unlu-ciftin-bebekleri-hayatini-kaybetti-16984.html