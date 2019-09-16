Genital Bölge Estetiği Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kızlık zarı yani bekaret ilk ilişkide bozulduğu için birçok kişi ilk ilişki noktasında kan geleceğini düşünebilmektedir. Kızlık zarının yapısı incelendiği sırada ise yapı olarak katlantılı bir yapıya sahip olduğu ve doku parçası gibi durduğu görülmektedir. Aynı zamanda kızlık zarında kan damarı beslenmesi yok denecek kadar azdır. Kızlık zarı dikimi Ankara. Kızlık zarının bu şekilde bir yapıya sahip olması ilk ilişkiden sonra hemen kan gelmemesine sebep olabilmektedir. Aynı zamanda yapısının esnek bir özelliğinin de bulunması kan gelmemesine sebep olabilir.

İlk ilişkiden sonra kızlık zarından kan gelmesi bu kızlık zarının o ilişkide bozulduğu anlamına gelirken eğer ilk ilişkide kan gelmezse bu daha önce bir ilişki yaşandığı anlamına gelmemektedir. https://www.uzayyildirim.com/ Kızlık zarının ortasında adet kanamalarının düzenli bir şekilde ilerlemesi için bir delik bulunmaktadır. Bu deliğin yapısına bağlı olarak da ilk ilişki sonrasında kanama oluşmaması gibi bir durum söz konusu olabilmektedir. Fakat kadınların büyük bir bölümünde ilk ilişkide kızlık zarının yırtılmasından dolayı hafif kanamalar meydana gelebilmektedir.

Kızlık Zarı Dikim Yöntemleri

Kızlık zarının gerek ilişkiden dolayı gerekse farklı bir sebepten ötürü bozulması durumunda kızlık zarı dikimi Ankara işlemi yapılabilmektedir. Bu işlem yapılacağı sırada iki farklı yöntem izlenmektedir. Bunlardan birincisi; kalıcı bir yöntem olan flep yöntemidir. İkinci yöntem ise; kalıcı bir yöntem değildir. Kısa süreli olan bu yöntemi tercih edecek olan kişilerin kızlık zarının dikimini içerisinde ilişkiye girildiği takdirde kanama meydana gelecektir.

Flep Yöntemi İle Kızlık Zarı Dikimi

Kızlık zarı dikimi Ankara esnasında en fazla tercih edilen yöntem flep yöntemidir. Bu yöntemin tercih edilmesinin sebebi ise; uzun süreli bir kalıcılığa sahip olmasıdır. İlişkiye bir hafta içerisinde girilmeyecekse mutlaka bu yöntemin tercih edilmesi gerekir. Flep yöntemiyle kızlık zarı dikimi yapılacağı sırada ilk olarak kişiye lokal anestezi uygulanır veya kişinin konforuyla isteğine göre hafif bir sedasyon uygulanarak da işlem yerine getirilebilmektedir. Bu noktada önemli olan kişinin istediğidir.

Flep yöntemiyle dikim yapılması için hastaya gerekli anestezi uygulandıktan sonra vajinada arka duvarda bulunan ve küçük bir doku parçası olan flep adlı parça alınır. Bu parça kişide zarın oluşması için kullanılmaktadır. Dikim işlemi yapıldıktan sonra girilen ilk ilişkide ise alınan ve yeni bir zar oluşturulan flep yırtılır ve kanama meydana gelir. Kızlık zarı dikimi yapıldıktan sonra mutlaka doktorun önerilerine göre bakımın yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bakım yapıldığı takdirde enfeksiyon oluşması riski minimum seviyeye indirilir.

Flep yöntemiyle dikim süreci sadece 30 dakika sürmektedir. İşlem sadece 30 dakika içersinde tamamlanmakta olduğu için çok uzun süre vakit ayırmaya gerek yoktur. Aynı zamanda işlem bittikten sonra normal hayatınıza geri dönebilme imkanına da sahip olursunuz. Fakat bu yöntemle dikim yapıldıktan sonra bir hafta boyunca ilişkiye girmemeniz gerekir. Bir hafta geçtikten sonra ilişkiye girebilir ve ilişkiye girdiğiniz sırada da kanama oluşacaktır.

Kızlık Zarı Muayenesi Yaptırma

Kızlık zarı kadınların büyük bir bölümünde hemen vajinanın 1 cm içerisinde yer almaktadır. Belirtmiş olduğumuz gibi ortası delik konumdadır ve çok nadir olsa da bazı kadınlarda delik olmayan kızlık zarının olduğu da görülmektedir. Kızlık zarının bu yapısı üstüne düşme, cinsel ilişki, mastürbasyon gibi durumlardan dolayı yırtılabilmektedir. Yırtılma sonrasında büyük bir bölümde kanama meydana gelir. Fakat bazı kızlık zarları esnek bir yapıya sahip olmasından dolayı kanamamaktadır. Kızlık zarının olup olmadığı ise yapılan kızlık zarı muayenesiyle öğrenilebilmektedir. Bu muayene sonucunda daha önce cinsel ilişkiye girilip girilmediği net olarak görülür.

Kızlık zarı muayenesi yapılması çok zor olmayan ve acısız bir işlemdir. Fakat bu işlem yapılacağı sırada işlemi yapacak olan doktorun uzman olması gerekir. Herkesin yapabileceği bir şey değildir. Özellikle kızlık zarında bazılarında kesiler bulunabilmektedir. Bu doğal yapıdan kaynaklanabilecek bir durumdur. Bunun yanlış anlaşılmaması ve yanlış sonuç verilmemesi için mutlaka bu alanda uzman birisinin kontrolü yapmasına dikkat edilmesi gerekir. Gerekli kontrolden sonra kızlık zarında yırtık olup olmadığı ve ilk cinsel ilişkide kan gelip gelmeyeceği öğrenilebilmektedir. Bu muayene normal bir jinekolojik muayene gibi yapılabilmektedir.