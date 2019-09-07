Bel Fıtığı Belirtileri Başka Hastalıklarla Karıştırılıyor!

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bel ağrısıyla bel fıtığının birbirine karıştırıldığını, bel fıtığı belirtilerinin yaygınlığına bakıldığında bu sorunun genellikle kolayca göz ardı edildiğini ifade etti.

Bu durumun en temel nedeninin ise insanların pek çoğunun hayatlarının belirli bir döneminde bel ağrısı yaşaması olduğunu belirten Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bel ağrısının oldukça yaygın bir sorun olduğu için insanların göz ardı etmesinin de kolay olabildiğini anlattı. Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, ‘’Kolayca göz ardı edilebilen bel fıtığı ayrıca dar kanal hastalığı ile de karıştırılabiliyor. Böylece dar kanal sorununun geç teşhis edilmesine neden olabiliyor. Bu karışıklık uzun vadede kişinin tedavisinin zorlaşmasına ve yaşam kalitesinin azalmasına neden olabiliyor’’ dedi.

Bel Fıtığı ve Dar Kanal Ortak Belirtileri Nelerdir?

Bel fıtığı ve dar kanal sorununun ortak belirtilerinden bahseden Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bel ağrısı, bacak ağrısı, bacaklarda uyuşma ve güç kaybı gibi problemlerin öne çıktığına dikkat çekti. Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan ‘’Bu iki sorunda dikkat edilmesi gereken uyuşma ve güç kaybının ne şekilde kendini belli ettiğidir. Dar kanal sorunu olan kişilerde genellikle her iki bacakta da güç kaybı ve uyuşma görülebilir. Bel fıtığında ise fıtığın baskı yaptığı sinire göre belirtilerin ortaya çıktığı bacak değişebilir’’ diyerek, genelde sağ ya da sol bacakta ortaya çıkan bel fıtığı belirtilerinin nadiren her iki bacakta da görülebildiğini sözlerine ekledi.

İleri seviyeye gelmiş bel fıtığı ve dar kanal sorununda idrar ya da dışkı kaçırmanın da ortak olarak ortaya çıkan belirtiler arasında yer aldığını vurgulayan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, cinsel işlev kaybının da iki hastalık için ortak belirtiler arasında sayılabileceğini belirtti.

Bel Fıtığında Ayırıcı Teşhisin Önemi

Bel fıtığı ve dar kanal hastalığında ameliyatın mutlak surette gerekirse yapılmasının uygun olduğunu açıklayan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, iki günden uzun süren bel ağrılarında mutlaka bir uzman doktora gidilmesinde fayda olduğunu dile getirdi. Özellikle kişinin doktora gittiği zaman bacaktaki uyuşmanın ya da güç kaybının her iki bacağında da olduğunu belirtmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bu durumun bel fıtığı ile dar kanal arasında ayırıcı teşhis için önemli olduğunu, kesin teşhisin ise MR görüntüleme yöntemi ile konacağını belirterek sözlerini noktaladı.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı

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