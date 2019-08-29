Eda Baba Kimdir? Nerelidir? Albümleri ve Şarkıları Nelerdir?

Oldukça şirin ve tatlı bir şarkıcı olan Eda Baba, kısa sürede milyonlarca kişinin hayranlığını kazanmayı başarmıştır. 31 Ocak 1989 tarihinde İstanbul’da doğan ünlü sanatçı 30 yaşındadır. Kova burcu olan Eda Baba’nın şarkıcılıktan başka uğraştığı bir iş yoktur.

Eda Baba 45’lik cover’ları ile tanındı. Eski Bando grubu solisti ve aynı zamanda kurucu üyesidir.

Eda Baba, 31 Ocak 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılık bölümünde üniversite eğitimine başladı, sonra İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne geçerek Sinema bölümünde eğitimine devam etmiştir.

Eda Baba 45’lik cover’ları ile tanındı. 2008 yılında Güney Marlen ile birlikte Eski Bando grubunu kurdu. Eda Baba Eski Bando grubu solisti ve aynı zamanda kurucu üyesidir. 2008 ile 2017 yılları arasında Güney Marlen ile birlikte kurduğu Eski Bando grubunda solist üye olarak ile birçok şehirde konser verdi.

Eski Bando grubu üyeleri ise Vokalde Eda Baba, vokal ve gitarda Güney Marlen, kemanda Üner Demir, bas gitarda Şansal Aktaş, trompette Volkan Coşar ve davulda Cihan Kahvecioğlu’dan oluşmaktadır. Günümüzde eski 45’likler olarak da adlandırılan, ağırlıklı olarak 60’lı ve 70’li yılların Türkçe sözlü hafif Batı müziği parçalarını kendi tarzında yorumladıkları için bu ismi aldılar. Eski kelimesi, geçmişteki parçaları söyledikleri, bando ise birden fazla enstrümanı tanımladığından bu ismi seçtiler.

Eda Baba, 2014 yılında çıkardığı “Renkli Şeyler” adlı albümü ile müzik piyasasına giriş yapmıştır. 2016 yılında "İstanbul Beyrut Paris”adlı albümü çıkmıştır.

Eda Baba, 2014 yılında “Köpek” adlı sinema filminde oyuncu olarak yer alarak film için bir şarkı seslendirdi.

2017 yılında Mehmet Güreli’nin çıkardığı “Zamboni Sokağı” adlı albümündeki “I Love You” ve “Une Ballade Contre Les Amours” adlı şarkısında Eda Baba eşlik etmiştir.

Eda Baba günümüzde çeşitli şarkılara getirdiği yeni yorumlarla youtube’da yayınladığı videolarla birlikte solo konserlerine devam etmektedir. Özellikle Reyhan Karaca’nın efsane şarkısı ”Sevdik Sevdalandık” şarkısına harika bir yorum katmıştır. Dikkat çeken diğer yorumları : Duyanlara Duymayanlara, Vazgeçtim, Her Şey Seninle Güzel, Gitme Kal Bu Şehirde, Hep Sonradan.

En popüler şarkıları:

1. Her Şey Seninle Güzel

2. Hep Sonradan

3. Sevdik Sevdalandık

4. Beni Vur

5. Gidelim Buralardan

Albümleri :

2016 - İstanbul Beyrut Paris

2014 - Renkli Şeyler

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Köpek ( Konuk oyuncu)

Kaynak: mp3 indir – Mp3Saati.com