Black Desert Remastered Türkiye ve MENA’nın birinci yıl dönümü kutlamalarına hazır olun!

Geçtiğimiz sene yenilenen Black Desert Türkiye ve MENA evreni, ilk yılını özel ödüllerle ve etkinliklerle kutluyor. Ayrıca Bartali, macera günlüğüne eklediği beş yeni macera ile birlikte maceracıları heyecan dolu keşiflere sürükleyecek.

Yenilenen Black Desert Türkiye ve MENA dünyası serüvenlerine başlangıcının birinci yıl dönümünü kutluyor. Özel ödüllerin yer aldığı etkinlik ve şenliklere herkes davetli! Bunun yanında Igor Bartali'nin macera günlüğünün yeni bölümü geldi ve iki yeni etkinlik ise Black Desert dünyasına giriş yapan herkesi ödüllendirecek!

Bartali ile yeni maceralar sizi bekliyor!

Velia'nın gezgin şefi Bartali, macera günlüğünü Valencia topraklarını kapsayan beş yeni bölümle güncelledi. Bartali’nin önceki on macera günlüğünü bitirmiş olanlar, artık ünlü kaşifin tavsiyeleri ile dünyayı daha çok keşfedecek ve altın arazisi olarak bilinen diyarın gizemlerini açığa çıkarmak için kaşifin izinden ayrılmayacak. Ek günlük sayfaları ve yeni eklenen görevler, zengin ve bol ödülleriyle maceracılarını bekliyor!

Özel ödüllere sahip olma fırsatı!

Kutlamalar bunlarla sınırlı değil; yıl dönümü heyecanını katlamak için düzenlenen ve 14 gün sürecek birinci yıl dönümü özel giriş ödülleri etkinliği bugün başlıyor. Maceracılar, Valks’ın Tavsiyesi, Shakatu'nun Lüks Kutusu ve Kamasylve Kutsaması (7gün) gibi muazzam eşyaların sahibi olabilecek. Ödülleri daha da değerli ve büyük hale getirmek için 22 Ağustos-25 Eylül 2019 tarihleri arasında genel bir giriş ödülleri etkinliği gerçekleştirilecek. Daha fazla Valks’ın Tavsiyesi ve Güzel Aksasuar Kutusu kaçırılmayacak ödüller arasında yer alıyor. Bu nedenle bütün maceracıları bu heyecana davet ediyoruz.

Black Desert Türkiye ve MENA serüvenlerini sürdürenler için bir sürpriz daha var; içerik güncellemeleri, yaşam sistemi değişiklikleri ve dahası 4 Eylül 2019’da resmi internet sitesinde duyurulacak. Daha fazla bilgi için tr.playblackdesert.com adresini takipte kalın!

Black Desert Hakkında:

Pearl Abyss'ten Black Desert, son nesil görseller ve türü yeniden tanımlayan beceri tabanlı savaş, açık dünya MMORPG aksiyon oyunudur. Piyasadaki diğer oyunlarla kıyasla en gelişmiş karakter özelleştirme sistemi ile, oyuncuları normların dışına sürükleyerek ve her oyuncu temsil eden gerçekçi ve benzersiz karakterler oluşturma imkânı sunuyor. Sezgisel kontrolleri, muazzam tasarlanmış dünyası ve geniş hikâyesi, hem yeni oyuncuları hem de deneyimli MMO ve aksiyon RPG oyuncularını heyecanlandırıyor. Pearl Abyss, PC, mobile ve konsol platformları için Black Desert'i geliştirdi, PS4 sürümü ise 2019 yılında tüm dünyada piyasaya sürülecek. 11 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı ile Black Desert PC, 150'den fazla ülkede ve 12 dilde oyuncularıyla beraber. Black Desert hakkında daha fazla bilgi için tr.playblackdesert.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.