EMİNEVİM’E GÜVENEBİLİR MİYİM?

Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim, 29 yıl önce, 1991 yılında başladığı yolculuğu boyunca, Eminevim’e güvenerek sisteme dâhil olan 145.000’den fazla ailenin mutluluğuna vesile olmuştur.

Temelini yardımlaşma ve dayanışmanın oluşturduğu Elbirliği Sistemi, ev sahibi olmak amacıyla bir araya gelen kişilerin ev kredisi çekmeden, faiz yükü altına girmeden, kolayca ev sahibi olmasını sağlamaktadır.

Ev sahibi olmak için bankaya başvurup ev kredisi çektiğiniz takdirde, günümüz faiz oranlarını da göz önüne alırsak 100.000 TL’lik ev için yaklaşık 200.000 TL borç ödemeniz gerekecek. Bu da size iki katı ödemeye mal olacak. Oysa Eminevim sisteminde fazladan ödemeler, faizler, ev kredileri bulunmuyor.

Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim’le Türkiye’nin dilediğiniz yerinden, beğendiğiniz evi seçmeniz yeterli. Evinizin değeri belirlendikten sonra ister vade miktarınızı isterseniz de taksit tutarınızı belirleyin. Kendi belirlediğiniz ve bütçenize en uygun ödeme planıyla bankaya bulaşmadan, ev kredisiyle uğraşmadan, faiz yükü altına girmeden kolayca ev sahibi olun.

Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim, aynı zamanda sektörünün de lideri. 29 yılda 145.000’den fazla aileyi ev kredisi çekmek zorunda bırakmadan, faizsiz ev ve otomobil sahibi yapan tek sistem olan Eminevim, her 7 dakikada bir kişiyi ev ve otomobil sahibi yaparak hayallerine kavuşturuyor.

Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim, ilkeleri arasında bulunan dürüstlük, şeffaflık ve müşteri memnuniyetini ilk sırada tutar. Eminevim, sisteme katılan kimsenin mağdur olmaması adına pek çok düzenleme yapmıştır.

Zorunlu durumlarda sistemden ayrılmanız gerekirse o güne kadar ödemiş olduğunuz taksitleri geri alabilirsiniz. Aynı şekilde taksitlerinizi öderken geçici sıkıntılar yaşadığınızda taksitlerinizi dondurabilir ya da erteleyebilirsiniz.

Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim, güven temelleriyle inşa ettiği Elbirliği Sistemi’ni bugün halen aynı özveriyle devam ettirmektedir. İsteyen herkes güvenle ev sahibi olsun diye, 1991’den beri ev kredisi çekmeden, faiz ödemeden ev sahibi olmanın yolunu açmıştır.

Eminevim sisteminin şeffaflığının ve güvenilirliğinin kanıtı olarak her ay iki defa yapılan çekilişler, herkesin katılımına açık olup, noter huzurunda gerçekleşmektedir. Çekilişler aynı zamanda canlı olarak Eminevim’in web sitesi ve sosyal medya hesaplarında da yayınlanmaktadır.

Her geçen gün yeni üyelerle ailesini büyüten Eminevim, ev kredisi çekmeden, ev kredisi hesaplama derdine girmeden,faiz ödemeden ev sahibi olmak isteyen herkesin hayallerini elbirliğiyle gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.