Trabzonspor sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı...

Avrupa Ligi ilk maçında Yunanistan'ın AEK ekibiyle karşılaşırken Bordo mavililer, 4. dakikada Marko Livaja'nın attığı golle 1-0 geri düşmesine karşın Caleb Ekuban'ın 3 golle yıldızlaştığı maçta AEK'yı 3-1 mağlup ederek grup aşamasına kalma yolunda avantaj elde etti. Geceye damga vuran Ganalı oyuncu, adını Trabzonspor tarihine yazdırdı. betist haberi şöyle aktardı...

Trabzonspor, rövanş müsabakası öncesi önemli bir avantaj sağladı. Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, ardından penaltı kaçırdığı maçta Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı betist giriş maçı tüm detaylarıyla aktardı.

1xbet'e göre İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın "hat-trick" yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Trabzonspor, geçen sezon 26 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, son 15 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 177 gündür de yenilgi görmedi. 1xbet için maçın sona doğru Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında 4. golünü kaydetti.