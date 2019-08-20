Ceylan Kimdir? Kaç Yaşındadır? Burcu Nedir?

Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı olan Ceylan, 26 Haziran 1974 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Çocukluğu Almanya’da geçen Ceylan, henüz 7 yaşındayken şarkı söylemeye başlamış ve girdiği müzik yarışmalarında muhteşem başarılar altına imza atmıştır.

Ceylan, 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul Fındıkzade’de doğmuştur. Aslen Tunceli'lidir. Tam adı Ceylan Avcı’dır. Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur. Nalan ve Nazan Avcı adında ikiz ablası vardır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biri idi. Ceylan,10 yaşında iken 1984 yılında şarkıcılığa başlamıştır.

Çocukluğu Almanya’da geçti, 7 yaşındayken Almanya’da babası ile birlikte düğün salonlarında şarkı söyledi. 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 senesinde Türkiye’ye döndüler. 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı.

1986 yılında yapılan “Seni Sevmeyen Ölsün” adlı albümü 1.300.000 satış rakamına ulaşarak, ülkemizde kırılması zor bir rekora ulaştı.

Ceylan, 1990 yılında babası ve Yılmaz Köksal, Melike Zobu, Yunus Bülbül'le birlikte Almanya turnesine çıktığında Nürnberg'de, kendisini hafiye gibi takip eden babasını atlatıp halasının oğlu Erhan Bozkurt'la evlendi.

Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı "Ah Gönlüm" albümü ile Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir.

Kasım 2004 yılında yapılan sunuculuğunu Seray Sever’in yaptığı “Ünlüler Çiftliği” yarışmasına katıldı. Toprak Sergen’in birinci olduğu bu yarışmaya; Toprak Sergen, İsmet Özhan, Ali Güven, Banu Alkan, Güllü (şarkıcı), Ceylan, Ferhat Güzel, Hilal Cebeci, Tuğba Altıntop, Ali Atik katıldı.

Evlilikleri :

1.eşi:1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi (d.1992) adlı kızı vardır. 1995 yılında imam nikahı ile birlikte olduğu Yıldıray Gürgen’den Yiğitcan (d.1995) adında bir oğlu vardır.

2.eşi: 2000 yılında İbrahim Tatlıses’in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi. Boşandı.

3.eşi: 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlendi. 2007 yılında boşandı.

4.eşi: 20 Eylül 2011 tarihinde Araba galericisi Güncal Tanören ile yaptı. 19 Ekim 2012 tarihinde 4. Eşinden de boşandı.

Albümleri :

01-1984-Yaktı Beni-/Sevdalandım-Sah Plak-Uzelli

02-1985-Bir Gün Bana Döneceksin/Mavi Mavi-Sah Plak-Uzelli

03-1985-Kaderin Tuzakları-Sah Plak-Uzelli

04-1986-Seni Sevmeyen Ölsün-Sah Plak-Türküola

05-1987-Bırakmam Seni-Sah Plak-Minareci

06-1988-Sev Beni Seveyim Seni/Annem-Sah Plak-Minareci

07-1988-Sana da Güvenilmez/Ağlama Yar-Sah Plak- Bayar

08-1989-Vallah /Hep Ezildim-Ceylan Müzik Üretim-Minareci

09-1989-Allah Askına-Cem Müzik-Minareci

10-1990-Beni Bende Bitirdiler-Ceylan Müzik Üretim-Minareci

11-1990-Kadersiz Doğmuşum/Arabacı-Ceylan Müzik Üretim-Minareci

12-1991-Hastayım Sana /Dinle-Güner Müzik-Minareci

13-1991-Hayret Nasıl Yaşıyorum-Bayar Müzik

14-1992-Geri Ver Beni-Bayar Müzik -Destan Müzik

15-1993-Santaj Montaj-Özdemir Plak-Akbas Müzik

16-1994-Kritık Etme Beni-Özdemir Plak-Destan Müzik

17-1995-Kırçiçeğim /Ayrılmam-Özdemir Plak-Destan Müzik

18-1996-Canımdan Ayırdılar/Ben Anayım-Kral Müzik

19-1997-Güldestim-Prestij Müzik

20-1998-Le Le Kırvo/Ağlayı Ağlayı-Prestij Müzik

21-2000-Zeyno-İdobay-Akbas Müzik

22-2001-Can Cana-S Müzik- Universal

23-2003-Söyle-S Müzik

24-2004-Gelsene-Özdemir Plak

25-2005-Ah Gönlüm-Özdemir Plak

26-2007-Sana Söz-Özdemir Plak

27-2008-Bir Daha Mı-Özdemir Plak

28-2009-Türkülerin Ceylan´I -Seyhan Müzik

29-2011-Arabesk -2011-Seyhan Müzik

30-2012-Kendisi Lazım- Fa Yapım

31-2014-Bana Bir Şey Söyle-Ceylan Müzik

32-2016-Ceylan'dan 2016

Can Cana (2001)

Söyle (2003)

Bir Daha Mı (2008)

Ceylan (2018)

Gözlerine Bakınca Senin (2018)

Koptum Bu Gece (2017)

Tillillo (2018)

Filmleri ve Dizileri :

1998 - Aynalı Tahir (Ceylan) (TV Dizisi)

1994 - Şenlik Var (Konuk Sanatçı) (Sinema Filmi)

1993 - Üçüzler (Şarkıcı) (Sinema Filmi)

1991 - Senin Yüzünden (Sinema Filmi)

1991 - Kadersiz Doğmuşum (Sinema Filmi)

1990 - Düşte Gör (Sinema Filmi)

1990 - Acı Kader (Ceylan) (Sinema Filmi)

1989 - Çingene (Sinema Filmi)

1989 - Yüzünü Şeytan Görsün (Sinema Filmi)

1989 - Hep Ezildim (Ceylan) (Sinema Filmi)

1989 - Güneş Yine Doğacak (Ceylan) (Sinema Filmi)

1989 - Beni Bende Bitirdiler (Sinema Filmi)

1988 - Sığıntı (Sinema Filmi)

1988 - Ağlıyorum (Ceylan) (Sinema Filmi)

1988 - Acı Gurbet (Ceylan) (Sinema Filmi)

1987 - Yuvasızlar (Ceylan) (Sinema Filmi)

1987 - Annem / Bırakmam Seni (Ayşe) (Sinema Filmi)

1986 - Aşk Ve Para (Sinema Filmi)

1986 - Ana Kucağı (Ceylan) (Sinema Filmi)

1985 - Yetim (Ceylan) (Sinema Filmi)

1985 - Garibim Ceylan (Ceylan) (Sinema Filmi)

Müzik :

1990 - Acı Kader (Sinema Filmi)

Müzik ekibi :

1989 - Güneş Yine Doğacak (Şarkılar) (Sinema Filmi)

Kaynak: Mp3 indir Mp3Semti.com