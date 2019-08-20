Elektrikte Engelli İndirimi Yapılıyor mu?

Hayatın olmazsa olmazları arasında yer alan elektrik faturalarına yapılan zamlar tüketicilerin oldukça canını sıkıyor. Bu yıl içerisinde birkaç kez zam yapılan elektrik, bir takım indirimlerle de gündeme geliyor. Şehit ve gazi aileleri için indirimler, engelli için indirimler gibi birçok indirim kalemi bulunuyor. İşte Elektrikte engelli indirimiyle ilgili tüm detaylar...

Elektrik; son dönemde üst üste yapılan zamlar ile dikkat çekiyor. Kişiler gelen zamlardan oldukça şikayetçi ancak bazı durumlarda elektrik ile ilgili indirimler yapılabiliyor. İndirimler genel anlamda; şehit aileleri için geçerli ve gaziler için uygulanıyor. Birçok engelli vatandaş ise engelliler için de böyle bir uygulamanın var olup olmadığını merak ediyor.

Engellikler Elektrik Faturalarını İndirimli Mi Ödeyecek?

Elektrik faturaları hesaplanırken kişilerin ne kadar elektrik harcadığı baz alınır. Genel olarak elektrik ölçümleri 30 ile 40 gün arasında yapılır ve buna göre kişilerin kullanımları faturalandırılır. Faturalarda kişilerin ne kadar ödemesi gerektiği ve aynı zamanda en son ne zaman ödemeleri gerektiği de yer almaktadır.

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Faturalar üzerinde aynı zamanda indirimler de yer almaktadır. Genel olarak şehit yakınları ve aileleri, gazi yakınları ve aileleri; elektrik indirimlerinden aktif bir şekilde yararlanırlar. Şehit ailelerini bu indirimlerden yararlandıran kanun tasarısı; 2330, 5434 ve 2330 numaralı kanundur. Kişiler emekli sandığına; ailelerinde şehitler olduğunu gösteren belge ile başvurmaları halinde kendilerine çeşitli indirimlerin yanı sıra maaş da bağlanmaktadır.

Gazi indirimleri ise 2847 numaralı kanun dahilinde yapılmaktadır. Kişi yine gazi olduğunu gösteren belge ile emekli sandığına gider ve burada kendisine maaş bağlanır. Sonraki süreçte kişinin indirimlerden de yararlanmaya hakkı olacaktır.

Bu kişilerin elektrik, su gibi ürünleri kullanırken çeşitli indirimlerden otomatik olarak yararlandığı bilinmektedir. Devlet şehit ve gazi yakınlarına bu şekilde indirimler ile yardım yapmayı sürdürmektedir.

Engelliler söz konusu olduğunda ise bu kişilere iş bulurken, yolculuklarda pozitif bir ayrım imkanı sunulur ve birçok konuda devlet desteği alırlar. Şu anda elektrik ve su faturası gibi detaylar için engelli vatandaşlara sağlanan bir indirim bulunmamaktadır. Herkes gibi engelli vatandaşlar da indirimsiz bir şekilde, elektrik firmaları tarafından belirlenen ücreti, firma tarafından verilen faturaya göre ödemek ile yükümlüdür. Zaman içerisinde bu tarz yasaların engelliler için de çıkması beklenmektedir. Birçok engelli devlet kadrolarında çalışabilmekte ve yolculuk ücreti ödemeden seyahat edebilmektedir. Bir süredir engelli vatandaşlar için hayatlarını daha kolay hale getirmek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

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Kaynak: Emlak Haberleri