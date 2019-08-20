SteelSeries’in yeni mekanik klavyesi Türkiye’de

Apex 7 ve Apex Pro için satış kampanyası başladı. Bu son teknoloji ürünler ile hem oyuncuları hem de gündelik işleri için yazı yazan kullanıcıları da düşünen SteelSeries, ayarlanabilir OmniPoint anahtar teknolojisi ile mekanik klavye konusunda devrim yaratıyor!

Mekanik oyun klavyesi üretiminde ilk marka olan Steelseries, gün geçtikçe oyunlar ve oyuncular için daha özel ürünler üretmeye devam ediyor. Amerika ve Avrupa’da raflardaki yerini almaya başlayan Steelseries’in yeni mekanik klavyesi, Apex 7 ve Apex Pro’nun Türkiye’deki satışları da başlıyor.

Kullanıcılar tuş hassasiyetini ayarlayabiliyor!

Mekanik klavyeler artık oyuncular kadar yazarlar için de önemli bir tercih olmaya başladı. Bu noktadaki ihtiyaçları fark eden SteelSeries, kullanıcının ihtiyaçlarına göre özel ayarlamalar yapabildiği bir klavye tasarladı. Apex Pro ve Apex Pro TKL modellerindeki OmniPoint ayarlanabilir çalışma anahtarı teknolojisi sayesinde, kullanıcılar istedikleri tuş hassasiyetini ayarlayabiliyor. Hatasız çalışma yapmak isteyen kullanıcılar daha düşük hassasiyetle daha uzun bir çalışma anahtarı (3.6mm) tercih edilebilirken daha hızlı çalışmalar ve tepkiler için yüksek hassasiyet ile kısa bir çalışma anahtarı (0.4mm) tercih edilebiliyor. Ayrıca OLED akıllı ekranı sayesinde Apex Pro, CS:GO ve Dota 2 gibi oyunların yanı sıra, Discord gibi iletişim uygulamalarındaki anlık bildirimleri kullanıcılara aktarıyor. Apex Pro ile aynı kaliteye sahip olan Apex 7’de ise OmniPoint teknolojisinin getirdiği ayarlanabilir anahtarlar yerine standart olarak sunulan kırmızı, mavi ve kahverengi anahtarlar sunuluyor. Kullanıcılar, kendi alışkanlıklarına göre uygun olan anahtara sahip modeli seçerek Apex Pro ile sunulan OED akıllı ekran gibi özellikleri Apex 7’de de rahatlıkla kullanabiliyor.

Hepsiburada’da satışına başlandı

Hem oyuncuların hem de yazarların ihtiyacına göre tasarlanan son teknoloji mekanik klavyeler için Türkiye fiyatları merakla bekleniyor. Hepsiburada.com’da siparişe açılan ve satışlarına başlanan mekanik klavyelerden Apex 7’nin fiyatı 1.185 TL iken Apex Pro’nun fiyatı için ise kullanıcıların biraz beklemesi gerekecek. Bu yeni teknoloji mekanik klavyelerin ilk kullanıcısı olmak isteyen ve fırsatlardan faydalanmak isteyenler, ürünleri Hepsiburada.com üzerinden takip edebilir.

Ayrıca oyuncular için en iyi çevre birimlerini üreten SteelSeries’in diğer ürünlerini de https://tr.steelseries.com adresinden inceleyebilirsiniz.

SteelSeries Hakkında

SteelSeries, kalite, yenilik ve işlevsellik odaklı oyun çevre birimleri alanında ABD'nin en hızlı büyüyen lider PC oyun kulaklığı markasıdır. 2001 yılında kurulan SteelSeries, oyuncuların oyun deneyimi için en iyi, uzun vadeli ve meydan okuma ruhunu desteklerken, pazar yenilikleri ve teknolojileri ile gün geçtikçe büyüyor. SteelSeries, rekabetçi oyun turnuvalarının ve esporun önde gelen destekçilerinden biridir, oyuncuları birbirine bağlar, birlik ve amaç duygusunu güçlendirir. Steelseries'in profesyonel ve oyun dünyasına dahil ekibi, her bir aksesuarın tasarımı ve üretiminin her safhasında rol alır.

SteelSeries ürünleri ve esport partnerlikleri hakkında ayrıntılı bilgi için http://steelseries.com sitesini ziyaret edin. Gelişmeler, yenilikler ve haberler için gözünüzü resmi SteelSeries Facebook ve Twitter sayfalarından ayırmayın.