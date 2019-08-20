Bebek Kıyafetleri Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Şey

Bir çocuk sahibi olacağını öğrenen ebeveynler daha bebekleri dünyaya gelmeden heyecanla hazırlıklara başlarlar, bebeklerinin rahat edebilmesi, mutlu olabilmesi için en güzel ortamı ona hazırlamaya özen gösterirler. Dünyaya geldiği andan itibaren bebeklerinin sağlıklı gelişimini, beslenme, uyku düzenini en iyi şekilde takip edebilmek ve geldiği dünyaya adaptasyon sürecini kolay geçirebilmesini sağlamak adına ebeveynler hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar.

Annelerin ve babaların bebeklerini beklerken ilk yaptığı şeylerden biri bebeklerinin odasını özenle hazırlamak, giyeceği kıyafetleri satın almaya başlamaktır. Bebek kıyafetleri satın alırken görüntüsü ve rahatlığı yanı sıra bebeğin hassas tenini düşünerek seçimler yapılması, bu anlamda organik bebek kıyafetleri tercih edilmesi bebeğin cilt sağlığı açısından önem taşıyacaktır. Kimi zaman kıyafet seçimlerini yaparken tereddüt yaşayan aileler bazı kriterlere dikkat ederek çok daha sağlıklı, bebek tenini tahriş etmeyecek ve kullanışlı kıyafetler ile bebeklerinin gardrobunu hazırlayabilir.

Peki, bebek kıyafetleri alırken nelere dikkat etmeli? İşte dikkat etmeniz gereken 5 şey:

1- Kıyafet seçimi yapılırken GOTS standartlarına uygun olarak üretilmiş ve tüm kalıntı testlerinden geçmiş ürünler tercih etmeye özen gösterilmelidir.

2- Bebek kıyafetleri alırken %100 pamuk, yumuşak kıyafetler tercih edilmeli. Pratik giydirilebilir olmalı, kol ve yaka ağızlarının sert olmamasına, bebeğin ağzına almak isteyeceği aksesuarların olmamasına özen gösterilmelidir.

3- Alerji yapma riski içermeyen, boya vermeyen, organik kıyafetler almaya özen gösterilmelidir.

4- Çorapları da yumuşak ve rahat bir olmalı, bez değiştirme işini pratik bir şekilde yapmak için tulum ve pijamaların karın kısmından açılmasına özen gösterin.

5- Ense kısmında etiket olmayan ürünler kıyafet alırken tercih edilmelidir.

Kıyafet seçimini doğru yapmak kadar alınan kıyafetleri doğru şekilde yıkamak ve ütülemek de önem verilmesi gereken bir konudur. Organik kıyafetler normal çamaşır deterjanı ile yıkanmamalıdır çünkü organikliğini kaybedecektir. Deterjan alırken dünyaca sertifikaları onaylanmış olan organik bebek deterjanı tercih edilmeli ve yıkama talimatlarına uygun olacak şekilde kıyafetler yıkanmalıdır.