Tenis Nasıl Oynanır?

Tenis'te, oyuncuların çok fazla dayanıklılık ve fiziksel güce sahip olmaları gerekir. Bir oyuncunun rakibinin oynadığı atışları karşılaması için özel geliştirilmiş tenis ayakkabıları ile köşeden köşeye koşması gerekir. Elbette, her spor zafere ulaşmak için zihinsel hazırlık ve sebat gerektirir.

Oyun bir fırlatma ile başlar. Sandalye hakem parayı fırlatır ve bir oyuncu "Kafa" veya "Kuyruk" çağırır. Atışı kazanan oyuncu, mahkemenin bir tarafını seçme veya önce servis yapma seçeneğine sahiptir. Eğer oyuncu kortun tarafını seçerse, rakip oyuncu ilk olarak servis yapar ve bunun tersi de geçerlidir.

İlk servis yapan oyuncu, kortun sağ yarısında taban çizgisinin arkasında durur ve topa hizmet verir. Oynatıcının, taban çizgisindeki merkez işaretine dokunmamasını veya geçmemesini de sağlaması gerekir. Servis oyuncusu, yan çizgide ve orta çizgide durmak zorundadır. Topu alan oyuncu, uygunluğuna ve stratejisine göre taban çizgisinin içinde veya dışında durabilir. Yapılan doğru servis rakip oyuncu tarafından iade edilebilir ve sürekli atışlarda toplanır. Oyunculardan biri, 'Out' olarak adlandırılması için başlangıç ​​çizgisinin dışına veya kenar çizgisine atış yapabilir. Rakip oyuncu bir puan alır.

Hizmet veren oyuncu, oyun oyuncu veya rakip tarafından kazanılana kadar görev yapar. Daha sonra, servis rakip oyuncuya geçer ve oyun, ikisinden biri kazanıp kazanana kadar devam eder. Oyun süresince oyuncular tek sayıda oyun oynandıktan sonra biterler. Uçlardaki değişim aynı zamanda kravat kopması sırasında da geçerlidir.

Servis, oyun tamamlandıktan sonra rakip oyuncuya geçer. Tenis oyunu, maç başına set sayısı ile sayılır. Beyler beş set oynayacak, bayanlar üç set oynayacak. Her setin oynanmış bile sayısı vardır. Bir oyuncu altı maç kazandığında bir set kazanmış sayılır ve rakip ile iki oyunun minimum farkını korur. Benzer şekilde, bir beyefendi beş setten üçünü kazandığında kazanmaya karar verilir. Bir bayan, oynanan üç setten ikisini kazandığında galip ilan edilir.

Tekler, Çiftler ve Karma Çiftler, Tenis'in üç çeşididir. Bunlar hakkında bir sonraki bölümde tartışacağız. İkili maçlarda servis, her maçtan sonra ve dönüşümlü olarak ortaklar arasında rakibe kayar. İlk hizmet veren / alan kim iki katına çıkacak bir maçta ortaklar arasında belirlenir.

Her iki oyuncu / takım bir sette altı maç kazandığında, beraberlik durumu ortaya çıkar. Bir bağdaştırıcıda, her oyuncu iki defa servis yapar. Bununla birlikte, ilk olarak servis yapan oyuncu bir kez yapar ve servis rakip oyuncuya geçer. Bir sonraki sırayla beraberlik molasına giren oyuncu iki kez servis atıyor. Tie-breaker, oyunculardan biri yedi puan kazanana kadar devam eder ve rakip ile iki puanlık bir fark muhafaza eder. Böyle yaparak, oyuncu kravat kıranın galibi ilan edilir ve de belirlenir.



Puanlama

Bir tenis maçında gol, diğer raket sporlarıyla karşılaştırıldığında biraz farklıdır. Bir oyuncu tarafından kazanılan ilk puan 15, ardından 30, 40 ve oyun puanı verilir.

Oyun sırasında rakip oyuncunun da bir puan kazanması mümkün. Bu durumda puanlar 0-15, 15-15, 30-30, 40-40 (iki kat), avantaj ve oyun puanlarını okur.

Skor 0-15 okunduğunda, rakip oyuncunun servis oyuncusuna puan attığı anlamına gelir. Benzer şekilde, puan 0-40 ve oyun puanına kadar okuyabilir. Buna rakibin servis yaparken oyuncunun oyunu kazandığı servis molası denir.

Puanlama olsa beraberlik kırıcı için değişir. Bir oyuncunun kazandığı puanlar “Bir”, “İki”, “Üç” vb. Olarak verilir. Daha önce de belirtildiği gibi, ilk önce yedi puan kazanan ve iki puan önde olan oyuncunun beraberlik kazanan olduğu ilan edilir.

Fauller

Servis Arızası

Bir servis sırasında, top servis çizgisi veya yan çizginin dışına çıkarsa veya hatta fileye çarparsa, hatalı servis olarak adlandırılır. Servis arızası için birden fazla kural var.

Servis oyuncusu, topa servis ederken taban çizgisine veya kenar çizgisine dokunmamalıdır.

Eğer servis oyuncusu fırlattıktan sonra topa vurmayı özlüyorsa, servis hatası olarak tanımlanır.

Bir oyuncunun topa servis ederken koşmasına veya yürümesine izin verilmez. Servis yaparken bir veya iki bacağını kaldırmasına izin verilir.

Çift arıza

Birinci ve ikinci servisler fileyi vurursa, o zaman çifte hata olarak adlandırılır. Çifte hatanın bir başka örneği, topa servis hattının dışında iki kez servis yapmaktır.

Bu faullerin dışında, bir oyuncunun yapabileceği belli zaman faulleri vardır. Bir oyuncunun, oyun boyunca tedavi nedeniyle sakatlıktan sonra bir süre içinde iyileşmesine izin verilir. Fizyo veya doktor tedavi için oyuncuya katılır. Oyuncunun iyileşmemesi durumunda, rakip kazanır.

Oyunlarla her set arasındaki oyunculara serinletici ara verilir. Bu molalar zamana bağlı ve oyuncuların başkalarına uyması, ceza vermesi gerekiyor.