Galatasaray Borçlarında Yapılandırmaya Gidiyor

Galatasaray Spor Kulübü Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı 5 yıl vadeli borç yapılandırma anlaşmasına vardığını borsaya bildirdi. Vegol bahis sitelerinde de sözü ediliyordu.

Uzun yıllardır borçlarla uğraşan canlı maç izle sitelerinden de bildiğimiz üzere Türk takımları yavaş yavaş kendilerini mali açıdan düzeltiyor. Mali sıkıntılar yüzünde UEFA tarafından da cezalara çarptırılan Türk takımları borç konusunda çalışmalarını iyice hızlandırdı. Vegol izle siteleri de bunu bize kanıtlıyor. Geçtiğimiz zamanlarda Fener Ol kampanyasıyla kulübe mali destek yaratmaya çalışan Fenerbahçe bu konuda başarılı oldu. Şimdi de Galatasaray borç konusunda sıkıntı çekmemek için yapılandırmaya gittiğini kamuoyuna bildirdi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden Borsa İstanbul'a gönderilen vegol bahis sitelerine de haber olan Kamuyu Aydınlatma Platformunda yazan açıklamada Şirketin anlaşmalı bankalar ile 5 yıl vade ile borç yapılandırması sözleşmesine imza atmıştır. Bu antlaşmanın kulübün geleceği için iyi olacağına Galatasaray'ın artık borç konusunda sıkıntı çekmeyeceğine Galatasaray tarafından belirtildi. Canlı maç izle siteleri de Galatasaray’ın mali durumunda iyi yönde gelişme olduğunu belirtti.

Galatasaray bilindiği üzere geçtiğimiz sezonlarda mali sorunlar yüzünden UEFA kupalarına gidememe cezası aldığı için borç konularında epey titiz davranıyor. Yönetim borçların bir an önce kapanması için ellerinden geleni yaptığını bu konuda kulübün geleceği için iyi işlere imza attıklarından söz etti. Galatasaray’ın bu sezon şampiyonlar ligi maçlarını da vegol izle sitelerinden izleyebilirsiniz.