Merih Demiral Juventus’ta Kalmayı Garantiledi

Merih Demiral Juventus’ta Kalmayı Garantiledi

Anasayfa MAKALE Merih Demiral Juventus’ta Kalmayı Garantiledi
Merih Demiral Juventus’ta Kalmayı Garantiledi
Merih Demiral Juventus’ta Kalmayı Garantiledi Vadi Sağdıç Tarih: 2019-07-31 Saat: 20:49:11
Güncelleme : 2019-07-31 20:49:11Bu içerik 45 kez okundu.
Reklam

 

18 milyon Euro karşılığında Merih Demiral geçtiğimiz günlerde İtalyan devi Juventus’a transfer olmuştu. 22 yaşındaki futbolcunun Juventus’ta forma giymeyeceği kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği konuşuluyordu. Ancak Merih Demiral hem otoriteleri hem de Juventus kulübünü şaşırtmayı başardı. Hazırlık maçlarında forma giyen milli futbolcu teknik direktör Sarri’den tam not almayı başardı. Kısa sürede taraftarlarında beğenisini kazanan genç oyuncunun Juventus’ta kalmasına ve bu sezon ilk on birin değişmeyen oyuncusu olmasına kesin gözle bakılıyor. betist  tarafından gündeme gelen haberde İtalyan kulüplerinin Merih’e ilgilerinin halen sürdüğü de gelen haberler arasında yer alıyor.

Merih Demiral’a İnter’in İlgisi Bulunuyor

betist giriş  milli futbolcu Merih Demiral’a İtalya’dan birçok kulübün halen futbolcuya talip olduğunu açıkladı. Çizme basınında Merih’in adı Juventus’un ezeli rakibi İnter ile anılıyor. Fakat bu transfer dedikodularının gerçeği yansıtmadığı Merih’in takımında kalacağı açıklandı. İnter dışında bir diğer İtalyan kulübü Milan’ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Merih Demiral’ın Piyasa Değeri Artabilir

1xbet  Merih Demiral kısa sürede piyasa değerini artıran futbolcular arasında yer alıyor. Adından kısa sürede söz ettiren Merih Demiral’ın düzenli olarak takımında forma giymesi durumunda değerinin 70 milyon Euro’yu bulacağı tahmin ediliyor. Dev kulüplerinde ilgi odağında bulunan Merih Demiral’ın bir sonraki transferinden kulübünün ciddi kar elde edebileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak