Seccadeli Cami Halısı Nasıl Yapılır?

Cami halısı denildiği vakitte belki de akla ilk gelen modellerden bir tanesi, seccade cami halı modelleridir. Bu şekilde cami halısı almak hem herkesin safının belli olmasını sağlar, hem de ayakların basıldığı yere secde edilmeyi de engeller. Bu yönden bakıldığında diğer cami halıları modellerine nazaran daha temiz kullanışlı ve daha göze hitap edici bir yapısı vardır. Bu sebeple camiler için rahatlıkla tercih edilen hatta belki de en fazla tercih edilen modellerin başında yer alır.

Hatta sadece camilerde değil bazı büyük kurslarda da cami halı modelleri kurs halısı olarak kullanılabiliyor. Özellikle kalabalık cemiyetler de ve diyanet bünyesindeki yurt halısı gibi bölümlerde de kullanılmaya uygun olarak üretiliyor.

Cami Halıları Yapımı

Camiler için oldukça güzel bir yapıya sahip olan cami halısı modelleri birçok farklı ipten üretilebiliyor. Bazıları daha kalın bir yapıya sahip olduğu için kış aylarında daha sıcak tutuyor ve hem kalınlığı hem de yumuşak dokusu sayesinde camide ibadet daha kolaylaşıyor. Fakat bazıları cami halısı fiyatları sebebiyle ve kullanılan ip sayısına göre ince bir yapıya sahip olup her ne kadar yaz aylarında veya mevsimsel geçişlerde rahat kullanılsa da kış aylarında eğer caminin ısı yalıtımı güzel yapılmamışsa pek kullanışlı olmayabiliyor.

Bu durumlarda en uygun olanlar yün cami halısı modelleri oluyor. Ya da cami içerisine duvardan duvara cami halısı döşenerek de bu sorun halledilebiliyor. Bu sebeple cami görevlisi olan kişilerin her açıdan düşünerek cami içerisine en kullanışlı ve modeline en uygun olan halıları tercih etmesi gerekir.

Cami Halısı Modelleri Nelerdir?

Özellikle son zamanlarda birçok farklı modele sahip olan, camilerin yapısına ve iç dizaynına en uygun düşecek modellerin kullanılması açısından birçok farklı halı çeşidi üretiliyor. Örneğin göbekli cami halısı ortadaki deseniyle oldukça şık ve heybetli bir görüntüye sahip olup özellikle büyük ve çok ziyaret edilen camilerde tercih ediliyor. Ya da saflı cami halısı modelleri de her camiye uyum sağlayacak çok fazla tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

Tıpkı seccadeli cami halısı modelleri gibi saflı cami halı modelleri de oldukça kullanışlı oluyor. Bunların dışında daha birçok çeşide sahip olan natürel cami halısı gibi ortak kullanıma sahip olan halılarda bulunuyor. Akrilik cami halısı ve daha fazlasını firmamızdan bulabilirsiniz.