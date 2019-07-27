Erkeklerde ve kadınlarda önemli olan bir aktivite var ise o da yaptırdıkları bakımdır. Güzellik salonlarında, kuaförlerde, berberlerde bu bakım koltukları sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bir bakım koltuğu nasıl olmalıdır, hangi özelliklere sahiptir bir bakalım.

Bakım Koltuklarının Özellikleri

Yapılan bakımların öncelikle rahat bir şekilde geçmesi için koltukların konforlu olması gerekmektedir. Bunun için deri ya da sünger döşemeden seçebiliriz.

Ebat, boy ve genişlik bakımından gelen misafirlerimiz için uygun olmalıdır. Başlık kısmı genelde istenilen yöne manüel olarak ayarlanabilmelidir. İstenildiği zaman ise çıkartılabilmelidir.

Genelde koltuklar kumandalı olarak ayarlanabilen bir teknoloji ile tasarlanmaktadır. Kumanda ve şarj yerleri koltuklara monte edilmiş şekilde satılmaktadır. Dolayısıyla elektronik olduğundan dolayı kullanma kılavuzu hakkında iyi bir bilgiye sahip olmalıyız.

Koltukların kimisi ayaklı bir şekilde tasarlanmıştır kimisi de altında yatağı olacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli olanlar altında yatağı olanlardır. Kalitesi yüksek olduğundan dolayı fiyat olarak da standart olanlara göre daha pahalı olacaktır.

Hepsi 4 motorludur. Hareket sistemleri hepsinde 3 ya da 4 motor ile devreye girmektedir.

Gerçek ahşap kaplama olanları da mevcuttur.

Yan tarafların da ya da alt kısımlarında otomatik dokunmatik çekmeceleri bulunmaktadır. Bunlar genelde yüksek kaliteli bakım koltuklarında daha çok karşımıza çıkmaktadır.

Standart olanlarda da çekmece mevcuttur fakat dokunmatik olanlar mevcut değildir.

Alüminyum ve çelik kasalardan oluşmaktadırlar.

Taşıma kapasitesi genelde maksimum 200 kg'dır. Minimum ise standartlar da dahil olmak üzere 150 kg olmalıdır.

Su yatağı hemen hemen hepsinde bulunmaktadır. Yapılan bakımlarda en çok ihtiyacımız olan malzeme su olmaktadır. Dolayısıyla su yatağı önemli bir detaydır.

Bakım Koltukları Nasıl Çalışmaktadır?

Oturma ve ayak kısımları kumanda ile yönetilebilmektedir. Hepsinin motorunun ısınabilmesi için işleme başlamadan en az 15 dakika önce şarjını fişe takmalıyız. Şarjı prizdeyken işlem yapmamız sakıncalı olabilir. Daha doğrusu motoru yorup alete zarar verebilir. Çünkü motor ısındığında çok daha fazla efor sarf etmesi gerekecektir. Bu da motoru yorar ve zarar görmesine neden olur.

Başlık kısmı manüel olarak hareket etmektedir. Ayrı bir şey yapmamıza gerek yoktur.

Aynı zamanda motorlu aletlerde bakımlarının mutlaka düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Üreten firmalardan daha iyi kimse bakımları hakkındaki püf noktaları bilemez. Onlara danışarak hareket etmemiz en doğrusu olacaktır. https://probed.com.tr/tr/bakim-koltuklari



