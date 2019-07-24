Fenerbahçe'nin Kadro Ayrılıkları

Fenerbahçe geçen sezonu tarihinin en kötü skoru ile kapattıktan sonra hemen yeni transferleri yapmaya başlamıştı. Sezona farklı isimler ile devam etmek isteyen ve bundan dolayı başarılı isimler ile transfer anlaşmaları yapmaya devam ederken bir taraftan da kadrosundan bazı isimler ile yollarını ayırmaya karar verdi. Bu sezon Murat Sağlam, Allahyar, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır, Rodrigues ve Max Kruse gibi isimler ile başarılı anlaşmalar imzalaması sonucunda sezon için beklentileri yükseltirken aynı şekilde bazı ayrılıklar ile de şaşırttı. Bu isimler Topuk Yaylası'na kampa gidenler arasında yer almazken Ersun Yanal isimlerin kimler olduğu konusunda kafa karıştırdı.

Kulüplere Geri Dönüş

Geçen sezon başında kiralanan ama bu sezon kadroda bulunması istenmeyen oyuncular olan İslami Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia kulüplerine geri gönderildi. Zaten kiralama oldukları için kiralama süresi son bulur bulmaz işlemler yenilenmedi. Takım Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam ederken Ersun Yanal'da kadro dışı olacak isimleri belirlemek adına kararlar verdi. Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alıcı olarak belirlenen isimlerin bu sezon kadroda olmayacağı belirlendi. Konu ile alakalı resmi açıklama ise henüz gelmedi. Bahis sitelerinde de merakla beklenen yeni sezon için hazırlıklar başladı. Canlı bahis oynamak isteyenler için ise alternatifler çoğaldı. Bahis siteleri oyuncular hakkında istatistikler derledi. Canlı maç izle yazarak izleyebilirsiniz.