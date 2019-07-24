Black Desert Türkiye ve MENA’da güneşin tadını “Terrmian Su Parkı”nda çıkarın!

Yazın kavuran sıcakları, ferah bir nefese hasret bıraktı. Black Desert Türkiye ve MENA topraklarına geri dönen Terrmian Su Parkı ise herkesi heyecanlandırdı! Kıyıya yanaşan tonlarca ödül iskeleye indirilmeyi bekliyor ve maceracılar yeni ekipmanlarını kapıp kutlamaların yoluna düşüyor.

Kara Çöl’deki su parkı maceracılara hayat verecek

Bugünden itibaren maceracılar, Terrmian Su Parkı’yla gelen çeşitli etkinliklere katılarak eğlenebilir ve güneşin tadını çıkarabilir. Maceracılar “Dev Deniz Tarağını Kır”, “Balinalara Yardım Et”, “Hazine Avcısı” ve “Terrmian Atlama Taşı” gibi genel görevleri başarıyla tamamladıkları zaman birçok değerli eşya ve katkı EXP’i kazanacak. Ayrıca “Terrmian Nişanı” kazanacakları görevler de bulunuyor. “Yeni Topçu Aranıyor”, “Yazı Kurtar”, “Kaptan Moguly” ve “Ürpertici Hayalet Gemi” gibi eğlenceli görevleri tamamlayan maceracılar, topladıkları Terrmian nişanlarını Gioro’nun özel dükkanına götürerek Shakatu’nun Lüks Kutusu II gibi birçok değerli eşyanın içinde bulunduğu “Glorio’nun Özel Kutusu”nu alabilecek. Her bölgeden maceracı, kozmetik aksesuarlar, özel pişirme eşyaları, Tungrad aksesuarları ve Valks’ın Tavsiyesi gibi yüksek dereceli öğeleri içeren Shakatu'nun Nadir Kutuları karşılığında harcanabilen Terrmian Paralarını toplamak için etkinliklerden geri kalmıyor. Su parkları yazın Black Desert Türkiye ve MENA’ya getirdiği tek güzel haberlerden değil. Periler, maceracılara serüvenlerinde destek olmak için giriş ödülleri etkinliklerini hazırlamaya başladı. 18 Temmuz – 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında oyuna giriş yapanlar, perilerin sadakatini kazanmaya yardımcı olacak çeşitli eşyaların sahibi olabilecek. Ayrıca etkinlik boyunca, Dellus’tan karşılığında ekipman ve eşya alınabilen, en değerli silah takas kuponu çeşitlerinden alınabilen Shakatu nişanları toplanabilecek. Maceracıları bekleyen çeşitli pek çok ödül ile periler yaz serüvenlerinde onlara katılmayı bekliyor!

Kalıcı erişim elde etme şansı devam ediyor!

Shai'nin devam eden popülerliği, kalıcı erişim etkinliğinin uzamasına vesile oldu. Black Desert Türkiye ve MENA’ya yeni gelenler, 7 gün boyunca oyuna giriş yapıp misafir kartı kullanarak 50’nci seviyeye ulaşarak oyuna tam erişim elde etmek için 31 Temmuz 2019’a kadar zamana sahip. Yeni maceracılar yaz eğlencelerine kolayca katılabilir veya güneşin tadını çıkarabilir. Terrmian Su Parkı ve güncelleme hakkında daha fazla bilgi için resmi tr.playblackdesert.com internet sitesini ziyaret edilebilir.