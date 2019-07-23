Sıfır Konut Satışında Düşüş Mü Gözleniyor? En Güncel Emlak Konut Gelişmeleri!

Emlak konut alanına yapılan yatırımların niceliği arttıkça, bu alanda yapılan araştırmalar da artıyor. Pek çok kişi günümüzde yatırım yapmadan önce, nasıl bir gayrimenkul nesnesini tercih etmesi gerektiği ile ilgili birtakım haberler okuyor. Biz de bugün, emlak dünyasında yapılan analizler çerçevesinde hangi tür konutların satış oranlarının daha yüksek olduğu ile ilgili bir haber hazırladık. Bilindiği üzere satış potansiyeli, bir yatırım nesnesinin değerini belirleme konusunda oldukça önemlidir. Satış potansiyeli yüksek olan bir yatırım nesnesi, pazardaki rekabet nedeniyle daha hızlı bir şekilde değerlenme şansını elde eder. Bundan dolayı özellikle gayrimenkul yatırımcıları, satış potansiyeli yüksek olan emlak konut nesnelerini tercih etmektedirler.

Satılık ev ilanları hakkında araştırma yapıyorsanız, yatırımınızı gerçekleştirmeden önce mutlaka bir ayrımı fark etmeniz gerekir. Sıfır konut satın almak ile, ikinci el konut satın almak arasında fark bulunur. Bu konu hakkında yapılan analizler, son dönemlerde sıfır konut satışlarında düşüş yaşandığını gözlemledi. Bu durum ise, sadece yatırım yapmak için sıfır konut alacak olan kişileri bir hayli düşündürüyor. Peki, sıfır konut satışları 2019 yılında neden düşüşe geçti?

Sıfır Konut Satışı Neden Düştü?

Emlak konut alanında yatırım yapmayı planlayan bireylerin büyük bir çoğunluğu, genellikle yeni yapılacak olan rezidanslardan konut satın almayı tercih ediyor. Ne var ki, yapılan araştırmalar, henüz yeni yapılan binalardaki dairelerin daha yavaş bir şekilde satıldığını ya da kiralandığını ortaya koyuyor. Bu araştırma sonucunu gören pek çok yatırımcı, yatırım nesnelerini daha farklı şekilde seçmeyi tercih etmeye başladı. Peki, sıfır konut satışı Türkiye’de, Haziran 2019 verilerine göre neden düşmüş olabilir?

Sıfır konutlar, genel olarak yeni yeni kentleşmeye başlayan bölgelerde inşa edilebiliyor. Bu da bölgenin sıklıkla tercih edilmemesinden dolayı, konutların da tercih edilmemesine yol açıyor.

Sıfır konutlar, ısınma konusunda kullanıcılara konfor sunmuyor. Sıfır konutların bulunduğu binalarda pek çok boş daire olduğundan dolayı, tek bir dairenin ısınması daha maliyetli olabiliyor. Bundan dolayı pek çok kişi sıfır bir konut satın almayı tercih etmiyor.

Sıfır konutlar, diğerlerinden daha pahalı olabiliyor. Ev satın almak için bütçesi kısıtlı olan bireyler sıfır bir konut almak yerine, bakımlı ve sağlam olan eski konutları satın almayı tercih edebiliyorlar.

Sıfır Konutlar İle İlgili Açıklanan Satış İstatistikleri

Sıfır konutlar, Türk İstatistik Kurumunun yeni yaptığı açıklamaya göre satış oranları açısından oldukça farklı bir grafik yaratmış durumda. Sıfır konutların Haziran 2019 ayında yayınlanan verilere göre, bir önceki yıla oranla satış miktarı yüzde 59,2 oranında azalmış. Bu oran, emlak konut pazarı ile ilgilenen pek çok yatırımcı için oldukça yüksek bir oran. 2018 Haziran ayında satılan sıfır konut miktarına göre epey gerileyen güncel miktar, 23 bin 265 olarak belirlenmiştir.

Sunulan raporlara göre, sıfır konutların satış miktarı, toplam satılan ev miktarının yaklaşık olarak yüzde 37,9’una denk gelmektedir. Bu oran da önceki yılın oranlarına göre oldukça düşüktür. Sıfır konutların en fazla satıldığı il, İstanbul olarak belirlenmiştir. Haziran 2019’da İstanbul’da satılan 10 bini aşkın konutların 3 bin 813 adeti sıfır konut olarak işaretlenmiştir. İstanbul’dan sonra ise en çok sıfır konut satılan şehir İzmir.

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