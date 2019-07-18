Heavy Metal Machines Metal Pass 5’i duyurdu!

10 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla tamamen yaz temasına geçen Heavy Metal Machines dünyası, yeni görünümü ve müzikleriyle oyuncuları karşılıyor. Oyun içi iletişimi güçlendiren ifadelerle birlikte arenaya yeni bir avcı daha geliyor. “Ödül Avcısı Vulture” ile arenalarda tozu dumana katabilmeniz için az bir zaman kaldı.

MOBA türüne kazandırdığı farklı bakış açısı ve espor dünyası için attığı adımlarla adını son dönemde sıkça duyduğumuz Heavy Metal Machines, yeniliklerine devam ediyor. Metal Pass 5’in başlamasıyla yaz temasına geçiş yapılırken, yeni yarış pilotu Vulture da Heavy Metal dünyasına katılıyor.

Heavy Metal Machines'da yaz dönemi başlıyor

Rockaway Beach olarak belirlenen yaz sezonunda, yaz dönemi için oluşturulan temasıyla yeni görünümünü kazanan Metal God Arena, yanında birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Heavy Metal Machines’ın en önemli unsurlarından biri olan müziklerde de değişiklikler olacak. Hem oyun içinde hem de ana menüde yer alan müziklerin değişimiyle oyuncular doyasıya rekabet ederken, oyunun atmosferini daha iyi deneyimleyecek. Ayrıca oyun içi iletişimi kolaylaştıracak ve eğlence katacak olan yeni ifadeler de geliyor. Oyuncular envanterinde 5 taneye kadar ifade bulundurabilecek ve Metal Pass 5 ile bu ifadelerden bazılarına erişebilecek.

Bu yeni sezon için Hoplon CEO’su Rodrigo Campos, “Oyuncularımıza yeni sezonu duyurmaktan dolayı heyecanlıyız. Heavy Metal Machines’ta herkes için bir oyun stili olduğunu düşünüyoruz. Bu evrende herkes için bir şeyler var. Oyuncuların yetenekleri ne düzeyde olursa olsun, turnuvalarımız herkese açık. Bu rekabete katılmak ve arkadaşlarınızı ya da takımınızı davet etmemek için önünüzde hiçbir engel yok. Hatta gerçek para ödülleri ile bu rekabetin daha sert geçmesini bekliyoruz. Bu yüzden biz de oyuncularımıza meydan okuyoruz. Motorlarınızı çalıştırın ve Metal Şehri arenalarına katılın” diyerek yeni sezonla ve oyunla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Metal Pass 5 ile ilgili videoya bu linkten ulaşabilirsiniz: youtu.be/METtD4iFfdI

Metal Şehri’nın ilk motorcusu geliyor

10 Temmuz 2019’da başlayan Metal Pass 5 ile birlikte yeni karakter Vulture, The Bounty Hunter da arenaya iniyor. Yıkıcı araçların bulunduğu bu Metal Şehri’nin ilk motorcusu olacak olan Vulture, ödül avcılarının motosiklet çetesinin bir üyesi. Duyguları uyuşmuş ve avının peşinden gitme heyecanıyla kendini hayatta hisseden bu azılı avcı, diğer pilotları avlamak ve yeni kontratlar almak için arenada yerini alıyor. Doğru zamanda ve bir arada kullanıldığında yüksek hasarlar verebilen silahlarıyla, bu avcının iştahını kabartan pilotları birlikte avlayabilirsiniz. Ama yine de dikkat edin, o sizi avlamasın!

Vulture hakkında detaylı bilgi için: youtu.be/sfSMGXUIWlg

Steam üzerinden erişmek için buraya tıklayarak veya web sitesi üzerinden erişmek için buraya tıklayarak oyuna ulaşabilirsiniz.

Hoplon Hakkında

2000 yılında kurulan Hoplon, 80'den fazla yetenekli profesyonelden oluşan bir ekiple Brezilya’nın önde gelen oyun geliştiricilerinden biridir. Florianopolis’te yer alan ve Güney Brezilya'daki teknoloji merkezinin bir parçası olan Hoplon, ülkenin öncü projelerinden sorumlu olurken, Heavy Metal Machines, Apocalypse: The Party's Over ve Taikodom gibi isimlerle Brezilya oyun sektörünü gün geçtikçe güçlendirmeye devam ediyor. Hoplon hakkında daha fazla bilgi için www.hoplon.com sitesini ziyaret edebilir, Facebook ve Twitter'da bizi takip edebilirsiniz.