Vakumlu Poşet Ambalajları Afrika Ambalaj

Vakumlu poşet eşyaların saklanması, taşınması gibi sebeplerle kullanılan bir poşet türüdür. En önemli avantajı eşyaların poşet içinde havası alınarak sıkıştırılması ve eşyaların kapladığı yerin azaltılmasıdır. Ayrıca besinlerin de vakumlu poşet yardımıyla uzun süre bozulmadan saklanması mümkün olur. Bu açıdan poşetlerin kullanımı oldukça yararlı olur. Besinler hava ile temas etmediğinden uzun süre tazeliklerini koruyabilir.

Vakum poşet yardımıyla evinizdeki alanı genişletebilirsiniz. Poşet içine yerleştirdiğiniz battaniye, yorgan, yastık gibi eşyaların kapladığı alan azalacağından önemli bir avantaj elde edebilirsiniz. Özellikle evi küçük olanlar için giysilerin ve eşyaların saklanmasını kolaylaştırır. Az yer kaplamasını istediğiniz eşyalarınız ve yiyecekler için vakumlu poşet kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Vakumlu Poşet Neden Kullanılır?

Vakumlu poşet kullanımı en fazla evdeki eşyaların muhafaza edilmesi için tercih edilir. Özellikle giysiler, yastık, battaniye, yorgan gibi eşyaların ısı, toz, nem, rutubet gibi etkenlerden bu şekilde korunması da mümkün olur. Eşyaların açıkta bırakılması yerine vakumlu poşet ( https://afrikaambalaj.com/urunler/vakum-poset/ ) içinde saklanması korunmalarına yardımcı olduğu gibi daha uzun ömürlü olmalarına yardımcı olur. Eşyalar uzun süre poşetin içinde beklemiş olsa da ilk koyduğunuz haliyle saklanabilir.

Vakum torba toptan aynı zamanda eşyaların kapladığı yeri azaltır. Neredeyse eşyaların üçte bir kadar yer kaplaması mümkün olur. Poşetin içine yerleştirilen eşyalardan sonra poşetin havası tamamen alınacağı için küçülecek ve iyice sıkışacaktır. Vakumlu poşet içinde muhafaza edeceğiniz eşyaların büyüklüğüne göre S, M, L, XL ile JUMBO boyda poşet ebatları bulunmaktadır. Buna göre ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yorgan gibi eşyalar için mutlaka büyük boyları tercih etmelisiniz.

Vakum torba kullanım alanlarından biri de mutfaktır. Bozulması kolay olan yiyeceklerin bu şekilde saklanması ömrünü uzatacaktır. Özellikle peynir, tereyağı gibi yiyecekleri vakumlu poşetlerde saklayabilirsiniz. Poşet içindeki hava tamamen alındığı için yiyecekler hava ile temas etmez ve tazeliğini muhafaza eder.

Vakumlu Poşet Nasıl Açılır?

Vakumlu poşet kullanımı kadar poşetlerin açılması da kolaydır. Satışa sunulan zipli ve zipsiz modelleri açmak için zorlamazsınız. Zipli olan vakumlu poşetler fermuarlı olur. Bu nedenle poşetlerin yeniden kullanımı mümkündür. Zipsiz olanlar fermuarsız olup tek kullanımlık olarak üretilir.