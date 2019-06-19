Nijat Farajov Kimdir? Nereli? Kısaca Biyografisi

Nijat Farajov uzun yıllardır yaşantısını Türkiye’de sürdürmektedir. Peki kaç yaşında? aslen nereli? hakkında merak edilenler kısaca hayatı ve biyografi bilgileri.

1997 yılının Mart ayında dünyaya gelen Nijat Farajov aslen Azerbaycan Bakü doğumludur.

Geçmişten günümüze bir çok sayıda uluslararası yarışma’da madalya kazanmış, Avrupa şampiyonası 5. liğine sahip, eski Azerbaycan Tekvandocu takımı Milli sporcusudur.

Annesi ve kız kardeşi ile birlikte Türkiye İstanbul’da yaşantısını sürdürmekte, bekar’dır. Spor Akademisi mezunu başarılı sporcu, kariyerine Türkiye’de devam etmektedir. İlk dönemlerde İstanbul’da yardımcı Antrenör olarak çalışan Farajov, yakın zamanda kendisine ait Ankara veya İstanbul’da Büyük bir spor salonu açmayı düşünmektedir.

Sosyal medya hesaplarında da ciddi bir takipçi sayısına sahiptir. 2019 yılı itibariyle instagram hesabında takipçi sayısı 231bin civarındadır.

İsim - Nijat

Soy isim - Farajov

Doğum yılı 05 Mart 1997

Doğum yeri Azerbaycan

Burc balık

Yaşadığı ülke Türkiye

Bekar

Meslek - Milli Sporcu