Nijat Farajov Kimdir? Nereli? Kısaca Biyografisi

Nijat Farajov uzun yıllardır yaşantısını Türkiye’de sürdürmektedir. Peki kaç yaşında? aslen nereli? hakkında merak edilenler kısaca hayatı ve biyografi bilgileri.

Anasayfa MAKALE Nijat Farajov Kimdir? Nereli? Kısaca Biyografisi
Nijat Farajov Kimdir? Nereli? Kısaca Biyografisi
Nijat Farajov Kimdir? Nereli? Kısaca Biyografisi Ahmet Bey Tarih: 2019-06-19 Saat: 22:35:04
Güncelleme : 2019-06-19 22:35:04Bu içerik 29 kez okundu.
Reklam

Nijat Farajov uzun yıllardır yaşantısını Türkiye’de sürdürmektedir. Peki kaç yaşında? aslen nereli? hakkında merak edilenler kısaca hayatı ve biyografi bilgileri.

1997 yılının Mart ayında dünyaya gelen Nijat Farajov aslen Azerbaycan Bakü doğumludur.

Geçmişten günümüze bir çok sayıda uluslararası yarışma’da madalya kazanmış, Avrupa şampiyonası 5. liğine sahip, eski Azerbaycan Tekvandocu takımı Milli sporcusudur.

Annesi ve kız kardeşi ile birlikte Türkiye İstanbul’da yaşantısını sürdürmekte, bekar’dır. Spor Akademisi mezunu başarılı sporcu, kariyerine Türkiye’de devam etmektedir. İlk dönemlerde İstanbul’da yardımcı Antrenör olarak çalışan Farajov, yakın zamanda kendisine ait Ankara veya İstanbul’da Büyük bir spor salonu açmayı düşünmektedir.

Sosyal medya hesaplarında da ciddi bir takipçi sayısına sahiptir. 2019 yılı itibariyle instagram hesabında takipçi sayısı 231bin civarındadır.

İsim - Nijat
Soy isim - Farajov
Doğum yılı 05 Mart 1997
Doğum yeri Azerbaycan
Burc balık
Yaşadığı ülke Türkiye 
Bekar 
Meslek - Milli Sporcu

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak