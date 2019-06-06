Galatasaray Aradığı Kaleciyi Buldu

Türkiye Süper Lig temsilcilerinden olan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam etme kararı aldı. Fatih Terim'in görüşleri alınarak yapılacak transfer çalışmaları şimdiden başlamış durumda. Bilindiği gibi Galatasaray 2018 - 2019 süper lig sezonunu lider olarak tamamlamıştı. Şampiyonluğun gelmesinde büyük katkı sağlayan Fatih Terim Galatasaray adına bazı açıklamalarda da bulunmuştu. Fatih Terim'in yaptığı açıklamalarda Galatasaray mutlaka transfere ihtiyaç duyuyor. Bazı oyuncu eksiklikleri sezonun ilk yarısında kendisini göstermiş ve Galatasaray'ı olumsuz yönde etkilemişti.

Ancak ikinci yarı toparlanan ve büyük bir çıkış gerçekleştiren sarı kırmızılı ekip sezonu lider olarak tamamlamayı başardı. Hatta lig şampiyonluğunu sezon henüz bitmeden elde etmiş oldu. Bu sürece bağlı olarak Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başlamış gibi görünüyor. Bilindiği gibi Galatasaray'ın kaleci eksiği bulunuyordu. Galatasaray bu konuda çok önemli bir transfer çalışması gerçekleştirdi. Sürpriz olarak değerlendiren bu transferde Altay Bayındır takım kadrosuna katıldı. Ankaragücünde kale bekçiliği yapan Altay Bayındır ile görüşmelere başlayan Galatasaray bu oyuncuyu kadrosuna dahil etmeyi başardı.

Galatasaray süper ligte art arda ikinci şampiyonluğunu kazanırken transfer çalışmalarına hiç ara vermedi. Transfer konusunda açıklama yapan Galatasaraylı yöneticiler 2019 - 2020 sezonunda Altay Bayındır'ın forma giyeceğini söyledi. Altay Bayındır Ankaragücünde kalede bulunuyordu. Başarılı sezonlar çıkaran Altay Bayındır'ın bir çok takım tarafından istendiği biliniyor. Ancak erkenden harekete geçen sarı - kırmızılı ekip piyasadaki değeri 250 bin euro olan bu oyuncuyu kadrosuna katmış oldu. Altay Bayındır 2018 - 2019 süper lig sezonunda Ankaragücü adına 19 maça çıktı.

Süper lig maçları ve Ziraat kupası maçlarında görev alan başarılı kaleci Galatasaray tarafından yakından takip ediliyordu. Altay Bayındır geçen sezon oynadığı maçlarda toplamda iki tane de sarı kart gördü. Oyuncunun bu sezon hiç kırmızı kartı ve golü bulunmuyor. Altay Bayındır Galatarasay ile oynadıkları süper lig maçında kalesinde altı tane gol görmüştü. Galatasaray'ın gollerine engel olunamaması sonucu Ankaragücü sahadan 6 - 0 yenik ayrılmıştı. Süper lig maçlarına mobilbahis giriş yapılarak bahis kuponlarında bulunulabilir.