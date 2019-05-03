Scottish Fold Kedi Bakımı

Evcil hayvanları satan kişilerden uzak durarak, satın almaya koyacağınız paraları ücretsiz bir şekilde sahiplendiğiniz hayvanınızın mamalarına, aşılarına, tasmasına ve kulübesine dökün. Hayvan ticaretine neresinden bakarsanız bakın hem maddi hem de insanlık yönünden çok yanlış bir durumdur. Bir scottish fold için binlerce lira isteyen insanlara cevap olarak bizler www.petsbook.com yarattık. Yapmış olduğumuz platform aracılığı ile artık evcil hayvanlarına bakamayacağını düşünen insanlar ile evcil hayvan sahiplenmek isteyen insanları birleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar sitemize ilan verip istedikleri evcil hayvana sahip olabiliyorlar.

Petsbook.com İle Satın Alma, Sahiplen

Eğer bir scottish fold sahibi olmak istiyorsanız sitemiz üzerinden istediğiniz gibi kedinizi bulabilirsiniz. Yavru kedi sahiplenmek için, öncelikli olarak kedi cinsleri üzerine bir araştırma yapmadan önce hangi kedi sizin için daha uygun olur ona bakmanızda fayda var. Çünkü bazı kedilerin bakımları gerçekten masraflı olabiliyor. Böyle durumlarda sahiplendiğiniz kediyi sokağa bırakma gibi olaylar da yaşanabiliyor. Şunu aklınızda bulundurun, sokağa attığınız bütün hayvanlar ölüyorlar. Bir yılda sokağa bırakılıp yaşantısını kaybeden evcil hayvan sayısı binleri görmektedir. Ayrıca bu rakamlar yalnızca ülkemiz baz alınarak söylenmektedir.

Evde Kedi Besleme Eğitimleri

Eğer bunları göz önünde bulundurarak bütçenizin bir kedi bakımı için yeterli olduğunu düşünüyorsanız, artık tek yapmanız gereken internet sitemize girerek kedi cinsleri hakkında istediğiniz kediyi bulmaktır. Eğer istediğiniz ilan internet sitemiz üzerinde yoksa platform üzerinde bir üyelik sağladıktan sonra ne tür bir scottish fold istediğiniz hakkında bir konu açabilir ve kedi sahiplerinin bağışlamalarını isteyebilirsiniz. Bu konuda size tamamen özgürlük sağlayan internet sitemizin tek bir amacı var. Lütfen sahiplendiğiniz hayvanları sokağa atmayın.