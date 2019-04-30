Uygun Fiyatlı ve Dayanıklı Kaplama Alternatifi Epoksi

Epoksi fiyatı son dönemlerde kullanım yaygınlığının artması ile beraber daha uygun bir seviyeye çekilmiştir. Uygun fiyatlı olarak bu kaplamanın yatırılması ile beraber yapıların zemininde uzun seneler boyunca hiçbir sorun meydana gelmemesini de garanti edilmektedir.

Epoksi termo set olarak adlandırılan bir sistem ile işlemektedir. İlk olarak sıvı halde olan bu maddenin zemine dökülmesi ve yerleştirilmesi ile beraber atı bir hal aldığı görülmektedir. Bu sıvı sertleştikçe zemin çok daha dayanıklı bir hal almaktadır.

İzolasyon Malzemesi Olarak Epoksi

Epoksi zemin fiyatı uygun olmasının yanı sıra izolasyon konusunda da sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle ahşap zeminlerin su ile teması durumunda ahşapta bozulma meydana gelmemesi adına bu epoksi kaplamanın uygulanması kişilerin çok daha uzun ömürlü bir yapı ve izolasyon elde etmelerini sağlamaktadır.

Sağlık Açısından Güvenli Midir?

Uzmanlar bu uygulama ile alakalı olarak sağlığa aykırı ya da olumsuz etki yapacak herhangi bir durumunun söz konusu olmadığını belirtmektedir.

Güvenlik Değerlendirmesi: Epoksi zemin uygulamasının sağlığa mugayir herhangi bir durumu bulunmamaktadır. Sağlığı olumsuz yönde etkilememesi kullanım alanlarını da daha geniş bir hale getirmektedir. Birçok kişinin ziyaretine uğrayan toplu alanların zeminlerinin epoksi ile kaplanması uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir.

Uzun Ömürlü Bir Uygulama Mıdır?

Epoksi birim fiyatı tüm zemin döşemesinin bu tür ile tamamlanmasını mümkün kılmaktadır. Uzun ömürlü olduğu için diğer zemin döşemesi fiyatlarına göre bir derece daha yüksek olsa da ilerleyen süreçte fiyatının hakkını vereceği firma tarafından da garanti edilmektedir. Özellikle ağırlık, su ya da ısıya maruz kalan alanlarda epoksi zemin firmalar ve şahıslar için tam bir kurtarıcı olmaktadır.

Epoksi m2 fiyatı uygulanacak alana göre değişebilmektedir. Çok büyük bir alanın kaplatılması söz konusu olursa daha uygun fiyatlardan zemin kaplaması yapılabilir.

uygulanacak alana göre değişebilmektedir. Çok büyük bir alanın kaplatılması söz konusu olursa daha uygun fiyatlardan zemin kaplaması yapılabilir. Metre kare fiyatı özellikle tasarıma göre farklılaşmaktadır. Detaylı tasarımları uygulatmak isteyen kişilerin ödemeleri gereken tutar bir kademe daha yüksek olacaktır.

Bu detaylar göz önünde bulundurulduğu zaman epoksi her bütçeye hitap eden bir sistem ortaya çıkarmaktadır.