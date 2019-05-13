Pvc, Polimer ve Epoksi Zemin Kaplamaları

Anovis Kimya Sanayi Şirketi, Ankara'dan tüm Türkiye'ye kaliteli hizmet sunuyor. Zemin kaplamalarında profesyonel ürünler, kaliteli tasarımlar sunan firma, dekoratif alanlara epoksi zemin uyguluyor. Firma aynı zamanda Dr. Shultz Türkiye distribütörü olarak, kimyasal bakım ürünlerini kullanıyor. Kaplanan epoksi zemin vepvc zeminler, profesyonel şekilde temizleniyor, bakımları yapılıyor.

Epoksi Zeminde Dekoratif Seçenekler

6 farklı epoksi zemin kaplama seçeneği sunan Anovis, epoksiTerrazo zemin kaplamaları ile en şık mekanların yaratılmasını sağlıyor. Oteller, havalimanları, sergi- fuar alanları, sanat merkezleri gibi pek çok alanda sınırsız renk seçeneği sunuyor. Model ve desen seçenekleriyle, parıltılı pürüzsüz zemin kaplamaları uygulanıyor.

Kimya alanlarında, sağlık ve eğitim alanlarında, gıda ve kozmetik gibi yüzlerce alanda, hijyenik zemin kaplamaları sunuyor. Bakteri barındırmaz özelliğiyle, yüksek zeviye mekanik ve kimyasal dayanıklılık gösterir. Ankara epoksi zemin firması olarak ekonomik fiyatlar, birbirinden şık ve dayanıklı zemin kaplamaları sunuluyor.

Epoksi Zemin Kaplamanın Avantajları

Dayanıklılığı yüksek, dekoratif ve tertemizdir. Hijyenik ve kolay temizlenebilir özelliktedir. Düzenli bakım ve temizlenmeleri ile ortalama 30 sene kullanım sağlar. Epoksi Ankara Anovis uygulamalarıyla, kimyasal dayanım, mekanik dayanım yüksek oranda sağlanır. Spor salonları, okul, eğitim merkezleri gibi alanlarda statik elektriğin uzaklaştırılması için ideal çözümler sağlar. Tek parça ve birleşim yeri olmadan, bütünlük sunan bir kaplama çeşididir. Ek yerleri olmadan parlak, berrak ve pürüzlü- yarı pürüzlü veya pürüzsüz zeminler sunar.

Epoksi Zemin Uygulamaları

Kimyasal bir reçine olan epoksi, çeşitli kimyasal maddelerle karışım edilerek kullanılır. Sıvı ve yoğun hale getirilen madde, her büyüklükteki alanlara uygulanır. Sıvıdan katıya dönüşen epoksi reçine, ortalama 7 gün içerisinde tam zemin görüntüsünü sunar.

Epoksi zemin Ankara firması, ekonomik fiyatlarla 50 m2 alanlardan 100.000 m2 alanlara dek epoksi zemin kaplamaları uyguluyor. 10- 12 Euro'dan başlayan epoksi zemin kaplama çeşitleri metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanır. İlaç depoları, kimya ve ecza fabrikaları, ilaç fabrikaları, gıda fabrikaları, soğuk hava depoları, spor tesisleri, mağazalar ve işletmeler, oteller, alışveriş merkezleri, sağlık merkezleri, hastaneler gibi yüzlerce alanda uygulanabilir.