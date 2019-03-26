Yüz Germe İşlemi Ne Zaman Yapılmalıdır?

İstisnai durumlarda gençlerde de karşılaşılmak üzere genellikle ilerleyen yaşlar ile yüzde gergin ve estetik yapı bozulmaya başlar. Bu durum sonrasında artık eskisi kadar net ve estetik bir görüntü sağlanamaz. Bu durumda ameliyat ile veya ameliyatsız şekilde yüz germe işlemi gerçekleştirilmesi gerekir. Eskiden ameliyat ile estetik operasyonlar yapılması çok sık tercih edilirken, günümüzde artık ameliyatsız yapılabilen bu işlem daha rahat bir sonuç oluşturmaktadır.

Cerrahi operasyon riski ve sıkıntısı olmadan ameliyatsız şekilde yüz germe işleminin gerçekleştirilmesi için de birçok farklı teknik uygulanmaktadır. Estetik ameliyat ile birlikte yaklaşık 15 yaş daha genç görünmek mümkün olurken, ameliyatsız şekilde yapılan yöntemlerde de daha genç bir yüze sahip olabilirsiniz. Bu yöntemlerden birini dolgu enjeksiyonu adı verilen işlem oluşturmaktadır.

Nasıl Uygulanmaktadır?

Enjeksiyon için farklı dolgu malzemeleri elde edildikten sonra yüzün belirli bölgelerine bu madde uygulanarak gençleştiren bir yapı elde edilir. Yüz dolgusu şeklinde de bilinen bu yöntem yüzde kaş arası bölge, şakaklar, göz çevresi, gözaltı, elmacık kemiği, dudak üstü, ağız alt köşeleri, çene ve dudak gibi birçok farklı bölgede uygulanabilir.

Temel olarak dolgu enjeksiyon işleminin gerçekleştirilmesi ile önleyici bir işlem sağlayarak, kırışmaya başlamadan yüz kontrol altında tutulabilir ve elde edilen genç görünüm uzun süre korunabilir. Dolgu enjeksiyonu sayesinde bilhassa göz çevresi bölgesinde kırışıklık tedavisi gerçekleştirilebilir ve aşırı mimik kullanımı kısıtlanarak daha net bir yüz çerçevesi elde edilebilir. Bu işlemler hakkında Dr.Oğuz Uçar'dan bilgi ve destek alabilirsiniz.

Dolgu enjeksiyonu ile yüz germe tedavisi uygulandığı zaman bölgedeki hacım kayıpları ve eksiklikleri giderilir ve derin kırışıklıklar üzerinde tedavi uygulanabilir. Cerrahi müdahale olmadığından dolayı iyileşme süreci gibi bir sıkıntı ile karşılaşmaz ve gündelik hayatınıza devam edebilirsiniz. Ancak bu tip uygulamalarda elde edilen etki geçici olduğu için kullanılan malzeme türüne ve kişinin yüz yapısına göre her yıl bir ya da iki defa tekrarlanarak etki korunabilir.

Botoks Tedavisi İle Yüz Gençleştirme

Yüzde gençleştirme için dolgu enjeksiyonu yanında farklı bir yöntem olarak botoks tedavisi tercih edilebilir. Bu işlem için Clostridium botulinum adı verilen bir bakteriden elde edilen botulinum toksini bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Farklı ilaç markaları tarafından toksin A ve toksin B gibi şekillerde üretilen bu ilaç, temel özellikleri ile birlikte neredeyse birbirine aynı bir yapı göstermektedir.

Elde edilen bu ilaç botoks işlemi ile kullanıldığında, yüz üzerinde uygulama yapılan noktalarda sinir uçları iletiyi alır ve belirli bir süre yüzde gerilmeleri ve mimik hareketlerini engeller. Bu sayede yüz kasları daha az çalıştığı için yüzde kasılma ve gerilme azalarak, kırışıklıklar ve yaşlanma ilerlemesi engellenebilir.

Bu ilaç sadece uygulama yapılan yüz bölgesinde etki gösterir. Yapılan uygulamalar kozmetik amaçlı olarak çok uzun yıllardır enjeksiyon yöntemi ile başarı sağlamaktadır. Göz şaşılığı, spastik hastalıklar gibi birçok farklı rahatsızlıkta tedavi alanında yaygın olarak kullanılırken, migren tedavisinde dahi bu ilaç kullanılarak başarı elde edilebilmektedir.

Botoks Nasıl Uygulanır?

Enjeksiyon yöntemi ile uygulanan botoks tedavisi, mimiklerden dolayı oluşan kırışıklıklarda yaklaşık 4 ay etki oluştururken, aşırı terleme kontrolü için uygulandığında ise 7-8 ay kadar etki gösterir. Etkisi tamamlanmadan tekrar uygulama yapıldığında, mimiklerin eski hareketine dönmesi engellenir ve elde edilen sonuç çok daha uzun bir süreye yayılabilir.

Mimik kırışıklıkları için yapılan botoks uygulamalarında özellikle abartılı mimiklere işlem yapılırsa, alın çizgileri, kaş arası çizgiler, göz kenarındaki kazayağı çizgileri, burun üzerindeki tavşan çizgileri, memnuniyetsizlik ifadesi gibi birçok sorun kolayca çözülebilir. Bölgesel aşırı terleme konusunda botoks uygulamalarının yapılması da sık kullanılırken, özellikle yaz aylarında çok aşırı terleme sorunlarına karşı avuç içi, koltuk altı ve ayak tabanı gibi bölgeler için uygulamalar yapılabilir.

Yapılan uygulamalarda önemli detaylardan biri olarak 10-15 dakikada işlemin tamamlanması en rahat noktadır. Detaylı bir hekim incelemesi yapıldıktan sonra hangi noktalarda ihtiyaç olduğu tespit edilir ve her noktaya yaklaşık 4 ünite enjeksiyon gerçekleştirilir. Bazı vücut bölgelerinde sınırlı olarak bu uygulama yapılsa da enjeksiyon yerlerinde kızarıklık ve nadiren küçük çaplı morluklar görülebileceği için dikkat gösterilmektedir. Uygulama tamamlandıktan sonra ortalama 4 günden itibaren etkiler ortaya çıkmaya başlar ve yaklaşık 1 hafta şekillenme süreci sonrasında elde edilen sonuç ile uygulama tamamlanır.