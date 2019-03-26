Kiralık Yat ile Unutulmaz Organizasyonlar

Dünya tarihinde her zaman büyük bir yer kaplayan İstanbul, tarihi boyunca birçok eşsiz imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. Tarihi ve kültürel dokusu ile eşsiz bir görsel şölen sunan büyükşehir'de, gerek kara gerekse deniz güzellikleri ayrı bir güzeldir. Asya ile Avrupa kıtasını birleştiren bu büyüleyici şehirde, birçok farklı tarihi yapı bulunmaktadır. İrili ufaklı birkaç adaya da sahip olan İstanbul'da Kiralık Yat ile kendinizi özel hissedeceksiniz. Ülkemizin en kalabalık nüfusuna sahip olan şehri olan İstanbul da başlıca; Ayasofya, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Cami, Süleymaniye Cami, Galata Kulesi ve Kız Kulesi gibi birçok eşsiz yapı bulunmaktadır.

Denize açılıp huzuru bulabileceğiniz ayrıca misafirlerinize eşsiz bir şölen yaşatabileceğiniz Kiralık Yat'lara uygun fiyatlar üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Doğayı ve eşsiz şehir manzarasını daha farklı bir bakış açısı üzerinden izleyebileceğiniz bu hizmete Uluçay Yatçılık üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. VİP gezi hizmeti veren firma, 2001 yılından bu yana hizmet vermektedir. Web sitesi olarak da www.teknekiralama.com.tr üzerinden faydalanabilir, tekne incelemesi yaparak seçim yapabilirsiniz. Bünyesinde onlarca farklı kritere uygun olarak tekne ve yat barındıran Uluçay Yatçılık ile hem bütçenize hem de kişi sayınıza uygun olarak seçim yapabilirsiniz.

Kiralık Yat üzerinden ihtiyaç duyduğunuz bütün imkânlara erişim sağlayabilirsiniz. Sizlere çift veya tek kişilik kamara hizmeti sunan yatlarda, lavabo, duş, tuvalet, cd çalar, Lcd televizyon, klima, internet, oturma odası ve yemek odası gibi birçok farklı hizmete ulaşabilirsiniz.

Boğaz Manzarası İçin Bebek Boğaz Turu

İstediğiniz her çeşitte organizasyonlarını gerçekleştirebileceğiniz yatlarda, denizin mavisinde kaybolabilir ayrıca yakamoz altında özel bir gün geçirebilirsiniz. Gerek münferit gerekse grup olarak katılım sağlayabileceğiniz bu yatlarda, iş toplantıları, Bebek Boğaz Turu, evlilik teklifi, doğum günü kutlaması ve nişan organizasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Daha birçok farklı organizasyon için yararlanabileceğiniz bu hizmetlerde, sizlere kaptan ve personel desteği de sunulmaktadır. Bebek Boğaz Turu ile eşsiz İstanbul boğazını farklı bir açıdan keşfedebilirsiniz.

Avrupa yakasında bulunan Beşiktaş semtlerinden Bebek, Rumeli Hisarı ve Arnavutköy arasında yer almaktadır. Boğaz'ın en güzel semtlerinden birisi olan Bebek, deniz, balık ve Rum balıkçıları ile akla gelmektedir. Eski bir Rum balıkçı köyü olan Bebek, şuan İstanbul'un en zengin semti olarak göze çarpıyor. Bebek Boğaz Turu için sizlerde bu imkândan faydalanabilir, eşsiz manzaraya daha farklı bir açıdan bakabilirsiniz. Makul fiyatlar üzerinden erişebileceğiniz tekne ve yatlara, hemen hemen her kıyı bölgesinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Arnavutköy Boğaz Turu ile İstanbul'un Tadını Çıkarın

Avrupa yakası ilçelerinden birisi olan Arnavutköy, İstanbul'un en havalı semtlerinden birisidir. Kuruçeşme ve Bebek arasında yer alan Arnavutköy, tarihi köşkleri ve boğaz manzarası ile göz dolduruyor. Arnavutköy Boğaz Turu yapmayı düşünüyorsanız, ilk olarak tekne mi yat mı seçeceğinize karar vermenizde fayda var. İstediğiniz özelliklere sahip tekne ve yat'ı seçmeniz sonrasında firma ile iletişime geçebilir, ardından kiralama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eşsiz bir tur yaşamak istiyorsanız, kaç kişi gideceğinizi ve hangi hizmetleri seçeceğinize karar vermeli ardından firmaya bildirmelisiniz.

Arnavutköy Boğaz Turu'nda sizlere açık büfe de dâhil olmak üzere yemek servisi imkanı da sunulmaktadır. Kokteyl tarzı turlarda yapabileceğiniz tekne ve yatlarda, unutulmaz organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Sizlere leziz yemekleri ve deneyimli personelleri ile hizmet veren Uluçay Yatçılık, isteğinize ve bütçenize uygun olarak her çeşitte yat ve tekne barındırmaktadır. Firma ile iletişime geçip, rezervasyon yaptırmalı ve istediğiniz ekstraları firmaya bildirmelisiniz. Bu işlemleri tamamlamanız sonrasında gezi turlarından büyük bir keyif alacaksınız.