Dini Bilgilere En Kolay Ulaşabileceğiniz Adres

İnternetteki bilgi kirliliğinin önüne geçmek, İslam’ı ve Hz. Muhammed’i (S.A.V.) doğru şekilde anlamak için karşılıksız hizmet veren ekiplerden birisi de Tutsela’dır.

Allah (c.c.), İslam, Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatı ve öğütleri, Kuran-ı Kerim, İslam bilginlerinin çeşitli konulardaki görüşleri, namazın nasıl kılınıp, orucun nasıl tutulması gerektiği gibi bilgileri de içeren Tutsela, İslam’i açıdan kendisini tamamlamak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken web sitelerinden bir tanesi.

Sık sık güncellenen blog sayfasında İslam düşünürlerinin çeşitli konulardaki görüşlerini, görüş ayrılıklarını ve öğütlerini sade bir anlatımla harmanlamayı başaran ekibin en önemli amacı kişinin kendisinde eksik gördüğü manevi parçaları tamamlamasını sağlamaktır.

Herhangi bir cemaate bağlı olmayan, tamamen genç ve araştırmacı bir ekip tarafından hizmete açılan Tutsela, İslam’la ilgili arayış içerisinde olan kişilerin çeşitli meselelerde bilgilenmek için kullanabileceği kaynaklardan birisidir.

Dini Web Sitesi

Her gün binlerce web sitesi açılmakta, milyonlarca konuda milyarlarca farklı görüş okuyucuların önüne serilmektedir. Hal böyle olunca kişilerin bir konuda araştırma yaparken doğru bilgiye, herhangi bir karşılık beklenmeden ulaşması oldukça zordur.

Bu açıdan herhangi bir cemaate bağlı olmadan, her konuda objektif ve dini değerlere uygun bir şekilde paylaşım yapılması gerekliliği ortaya çıkmış https://www.tutsela.com/ web sitesi de bu açığı kapatmak için yayına başlamıştır.

Tutsela, gerçekten doğru olduğundan emin olmadığı sahih hadisler, Kuran-ı Kerim’de gerçekten yer almayan fakat alıyormuş gibi lanse edilen ayetler konusunda titizlikle çalışmaktadır. Bu açıdan içerisindeki bilgilerin doğruluğundan emin olunması gerekir.

Ne Gibi Bilgiler Yer Alıyor

Tutsela’nın yayınladığı dini değerlere uygun içerikler on binlerce kişi tarafından okunmaktadır. Bu açıdan Tutsela’da göz atılması gereken bir şeyler bulabileceğinden herkesin emin olması gerekir. Web sitesinin en çok okunan içerikleri arasında erkekler nasıl namaz kılar, bayanlar nasıl zaman kılar, ibadet etmenin yararları gibi konular bulunmaktadır.

Ayrıca her gün farklı bir hadis paylaşımı yapılmakta, namaz saatleri ve yorum formu aracılığıyla çeşitli soruların iletilmesi gibi hususlarda yardımcı olunmaktadır.

Tutsela’nın en kullanışlı sayfalarından birisi deDini Günler 2019 sayfasıdır. Tüm dini günlerin tek bir listede toplanması sayesinde arayış içerisinde olanların rahatlıkla merakını gidermesi mümkün hale getirilmiştir.