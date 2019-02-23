Karadağ'da Şirket Kurmak: Euro Life İnvestment

Son günlerde en çok konuşulan “Karadağ’da Şirket Kurmak” sorusuna sizler için cevap arıyoruz. Karadağ’da nasıl şirket kurulur? Şirket kurmak için neler gerekli? Karadağ’da kimler şirket kurabilir? İşte cevabı…

Karadağ, , 625 bin nüfusu ve 13 bin 812 km2’lik yüzölçümü ile Avrupa’da bulunan cazip bir ülke. Ekonomik fırsatları ile gelecek vadeden Karadağ’da şirket kurmak, yatırımcıların odak noktası haline geldi. Kürşat Ulusoy* bu yazısında Karadağ'da şirket kurma sürecini sizler için değerlendiriyor.

90’lı yıllara kadar Yugoslavya’ya bağlı olan Karadağ, Yugoslavya’nın dağılması ile 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Karadağ, doğusunda Kosova, güneydoğusunda Arnavutluk, batısında Hırvatistan ve Bosna-Hersek ile komşudur. Güneyinde Adriyatik Denizi yer alır. Nüfusunun yüzde 19’u Müslüman olan Karadağ'da çok sayı da Türk yaşamaktadır.

Balkanların cenneti, Avrupa’nın tam ortasında, Adriyatik sahillerinde turkuaz ve yeşil bir ülke olan Karadağ, zengin kültürü ve mirası ile her yıl yüz binlerce turisti çekmektedir. Ülke küçük olmasına rağmen, yaşam olanakları olarak geniş bir alan sunmaktadır. Sıcakkanlı insanlarıyla Karadağ’ın hemen hemen her şehrinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz mümkün.

Karadağ'da şirket kurmak amacıyla ekonomik ve politik gelişmeleri yakından takip ettiğimiz gibi, iş kurma, teşviklerden faydalanma, mülk edinme, oturum hakkı gibi konulardaki bilgilere de en iyi şekilde vakıf durumdayız.

Euro Life İnvestment olarak sadece şirket kurma aşamasında değil, sonrasındaki ticari işlerinizde de yol gösteriyor ve doğru bilgilenmenizi sağlıyoruz. Yerel ve konularında uzman mali müşavirlerimiz ve avukatlarımızla tüm işlemlerinizi ve yatırımlarınızı en güvenilir şekilde takibini yapıyor ve neticelendiriyoruz.

Karadağ’da şirket kurmak konusunda aklınıza gelebilecek bazı soruları şöyle cevaplayabiliriz:

Karadağ neden böyle avantajlı?: AB’ye girme sürecinde olduğu için Karadağ büyüyor ve büyümeye devam etmek için yabancı yatırımcılara fırsat tanıyor.

Karadağ'ın siyasi ve hukuk sistemi nasıldır?: Karadağ, henüz çok genç bir ülke 3 Haziran 2006 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Bundan önce, Sırbistan-Karadağ adı ile tek devlet oluşturuyordu. Karadağ’da Parlamenter Demokrasi ile yönetilmektedir. Karadağ’daki hukuk sistemi ise Avrupa hukuk sistemidir.

Karadağ’lılar AB’de serbest dolaşıma sahip midir?: Karadağ AB’ye girme sürecinde olduğundan dolayı serbest dolaşım hakkına sahiplerdir.

Karadağ’da hangi sektörlerde fırsatlar var?: Karadağ; tarım, hayvancılık, turizm ve buna bağlı inşaat ve yan hizmet sektörleri ile öne çıkmaktadır. Ekonomisi ağırlıklı olarak turizm sektörüne dayalıdır. Karadağ her geçen yıl daha çok turist alıyor. Karadağ’da restoran, otel ve gayrimenkul alımları fırsatları iyi değerlendirilebilir.

Karadağ’da hangi para birimi geçerli?: Karadağ'ın resmi para birimi Euro’dur.

Karadağ'da şirket kurmak için ne kadar sermaye gerekir?: Karadağ'da şirket kurmak için 1 Euro sermaye bedeli yatırmanız yeterlidir.

*Kürşat Ulsoy: Mali Müşavir, Karadağ’ın başkenti Podgorica'da Euro Life Investment adı altında yatırım, iş kurma ve geliştirme, ticaret ve gayrimenkul danışmanlığı hizmetleri veren şirketin yönetim kurulu üyesidir.

Bilgi ve İletişim:

Yakuplu Mh. Hürriyet Bulvarı No: 1 Skyport Residence 16. Kat Beylikdüzü/İstanbul

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