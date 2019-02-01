Gezer İlaçlama 20 yılın üzerindeki deneyimi ile İstanbul ilinde tüm bölgelere, böcek ilaçlama konusunda garantili ve kaliteli hizmetler vermektedir. Firma, İstanbul böcek ilaçlama sektöründe lider olduktan sonra hizmet ağını daha da genişleterek, ülkemizin birçok bölgesine yaymıştır.

Gezer İlaçlama öncelikle şehirdeki aşırı böcek sorununu ve firmaların yetersizliğini tespit ederek, Kocaeli böcek ilaçlama sektörünün de gelişimine hizmetleri ile katkıda bulunmaktadır. Sağlık bakanlığından ruhsatlı olan Gezer İlaçlamaya, www.gezerilaclama.com sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Firmanın ilaçlamada kullandığı tüm ilaçlar, dünya sağlık örgütünün onaylamış olduğu ilaçlardır. Bu ilaçlar insan ve çevreye zarar vermezken, haşereler üzerinde % 100 etki sağlamakta ve kesin sonuç alınmaktadır.

Hamam Böceği İlaçlama

Konut ve iş yerlerinde en çok görülen ve bir türlü halledilemeyen sorunların başında hamam böcekleri gelmektedir. Çok kolay yer değiştirebilen ve kısa sürede çok fazla çoğalabilen bu böceklere klasik yöntemler ile çözüm bulunamamaktadır. Özellikle gider borularında ve pis yerlerinde gezdiklerinden, birçok virüs ve hastalığı da insanların yiyeceklerine kullandıkları eşyalara bulaştırmaktadır. Firma kesin sonuç veren hamam böceği ilaçlama yöntemleri ve ilaçları sayesinde, bu böceklerin toplu olarak yok edilmesinin yanında, bir daha bu bölgelere yaklaşmasını da engellemektedir. Firmanın kullandığı ilaçlar hamam böceklerinin yanı sıra, tahtakurusu ve kalorifer böceklerinde de kesin ve uzun süren sonuçlar elde etmektedir.

Pire İlaçlama

Özellikle hayvanlardan geçen pireler de taşıdıkları hastalıklardan dolayı halledilmesi gereken önemli bir sorundur. Pireler taşıdıkları veba ve tifo mikropları ile çok sayıda kişinin de ölümüne sebep olabilmektedir. Gözle görülemeyen bu haşere ile mücadele de çok zor olmaktadır. Hızlı üremesi ve her yerde bulunması mücadeleyi de zorlaştırmaktadır. Klasik yöntemlerle yapılan ilaçlama sonucunda, malzemelerin yakılmasına kadar giden olaylar, firmanın modern ve çok etkili pire ilaçlama teknikleri ile kesin çözüme ulaşılmaktadır.

Fare İlaçlama

Özellikle eski yerleşim yerlerinde bulunan fareler, hem hastalık saçmakta hem de yaşayanları tedirgin ederek korkutmaktadır. Özellikle kanalizasyon sistemlerinde dolaşan farelerin yerlerinin tespiti ve yok edilmesi oldukça zordur. Klasik sistemlerdeki fare zehri ve fare kapanı gibi yöntemler kısa süreli çözüm sağlasa da, kısa bir süre sonra sorun daha da artarak tekrarlanmaktadır. Fareler özellikle benimsedikleri mekanlara yuvalanmakta ve buraları terk etmemektedir.

Firma tüm dünyada güvenle ve etkili bir şekilde kullanılan fare ilaçlama yöntem ve ilaçları ile fare sorununu kesin olarak çözmeyi garanti etmektedir. Firmanın kullandığı ilaçlar sayesinde fareler, yuvalarında diğer fareler ile birlikte topluca ölmekte ve uygulamanın yapıldığı mekanlara çok uzun süre başka fareler de gelmemektedir.

Diğer Hususlar

Gezer İlaçlamanın başarılı uygulamaları ile bit, kara sinek, tatarcık, sivrisinek, yaban arısı ve akrep gibi bir çok haşere ve böceklere karşı başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Firma tüm hizmetlerini garantili olarak ve sektördeki en uygun fiyatlarla vermektedir.