Psikoterapi nedir?

Psikiyatri kliniklerinde sıkça kullanılan ve başarı oranı çok yüksek bir tedavi şeklidir. Genellikle tedavilere ek olarak planlanır ve uygulanır. Psikiyatri çok geniş alanı olan bir daldır. Fizyolojik birçok rahatsızlığın kökeninde psikolojik sorunlar yatar, önemli olan bu sorunların bilinç altını görebilmektir. https://izmirpsikolog.com.tr/ klinikte psikolojinin her alanında uzman personel ile gerekli tedavi planı uygulanmaktadır.

Cinsel sorunlar nelerdir

Ülkemizde cinsellikle ile ilgili tüm problemler genellikle gündeme getirilmez ve kişiler tarafından bastırılır. Cinselliğin konuşulması dahi ayıp olarak algılanır, bu durum da cinsel problemlere çözüm bulmayı zorlaştırır. Genellikle taşıdığı cinsiyeti değil de karşı cinsiyeti isteyen ve ruhen o cinsiyete daha yakın olduğunu düşünen kişilerde eşcinsellik sık görülen bir durumdur. Bireylerin toplum içinde yaşadığı sorunlar ve bunlarla başa çıkma yardım alınmadan imkansızdır. Klinikte her türlü cinsel bozukluklar için psikoterapi seansları uygulanmaktadır. Klinikte cinsel terapi veren psikologlar alanında uzman ve tecrübeli kişilerdir. Rahat bir şekilde konuşabileceğiniz, bilgi ve tecrübesine güvenebileceğiniz psikologlar ile tedaviniz planlanmaktadır. Psikoterapi de önemli olan danışanın psikolojik danışmana güvenmesidir. Kliniğe girer girmez bu duyguyu ve hissi yakalamanız mümkündür. Güleryüzlü personeli ile her türlü danışan rahatlığı düşünülmüştür.

Aile danışmanlığı

Kuşkusuz evlilik güzel olduğu kadar paylaşımı ve sorumluluğunda beraberinde getiren bir kurumdur. Ortak yaşam alanında bireysel sınırlar bazen kaybolur, bazen yok sayılır. Bu durum çatışma ve kaygıları beraberinde getirir. Klinikte aile danışmanları eşliliğinde psikoterapi alabilir ve eşiniz ile beraber tedavilere katılabilirsiniz. izmir psikolog aile danışmanlığı alanında son derece titiz ve hassas çalışan bir kurumdur. Var olan sorunları çözmede düşünmenizi ve empati yapmanızı sağlar. Tedavi sürecini daha sağlıklı ve başarılı geçirmenizi sağlar.

Ergenlik problemleri

Ergenlik hem aile hem çocuk için zor bir süreçtir. Birey çocukluktan çıkıp yetişkinliğe adım attığı için alışma süreci problemli geçebilir. Klinikte ergenlik problemleri ve ebeveyn danışmanlığı hizmeti beraber yürütülür. Uzman psikolog ile gerekli olan tedavi planlanır. Uzman yardımı her bireye gerekli olan bir yardımdır.

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