BLACK DESERT’TEN BATTLE ROYALE MODU: GÖLGELER ARENASI İÇİN ERKEN ERİŞİMİ KAÇIRMAYIN!

Black Desert, MMORPG heyecanının sınırlarını zorlayan çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yeni Gölgeler Arenası’nı usta ve yeni başlayan maceracılar aynı koşullarda deneyimleyerek, Battle Royale bölgesinde birlikte oynayacaklar ve mücadele verecekler.

Hayatta Kalan Ödülü Kapar!

Kara Ruh'un gizemli dünyası Black Desert, daha önce görülmemiş bir PvP içeriğini oyuna ekliyor! Battle Royale ile dünyayı kasıp kavuran yeni mod, MMORPG oyunları arasında da popüler olmaya başladı ve Black Desert ekibi, maceracılar için çok özel ve yepyeni bir harita tasarladı. İki farklı oyun modu barındıran Gölgeler Arenası’nda Maceracılar, Kişisel Arena’da 1'e karşı 49 olarak tek başına hayatta kalmaya çalışabilir veya Takım Arenası’nda arkadaşlarıyla hayatta kalma mücadelesi verebilir. Ayrıca Gölgeler Arenası’nda en son hayatta kalan ve rakiplerini tek tek yok etme başarısı gösteren Maceracılar, unvanlara ve özel ödüllere kavuşacaklar.

Black Desert Evrenini Tanımayanlar da Rahatlıkla Oynayacak!

Oyuna ayıracak pek zamanı olmayan ve oyunu zor bulan oyuncular, Gölgeler Arenası ile Black Desert keyfini yaşayabilecekler. Ayrıca Gölgeler Arenası’na katılan oyuncular, Black Desert'e daha hakim olup, oyun bilgilerini geliştirebilecekler.

Gölgeler Arenası, maceracılara aynı eşyalar, aynı seviye ve özgür sınıf seçimi sunarak, Battle Royale deneyimini Black Desert ile tattırıyor. Gölgeler Arenası henüz erken erişimde olduğu için hafta içi 19:00-01:00 saatleri ve hafta sonu 13:00-01:00 saatleri arasında giriş yapılabilir olacak. Gölgeler Arenası’na katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. 7 günlük deneme sürümü ile Black Desert’e giriş yaptıktan sonra Gölgeler Arenası için sıra alacaksınız ve sıranız geldiğinde arena içine kara bir ruh olarak gireceksiniz. Bu kara ruh canını kaybetmeden haritada içine girebileceğiniz bir beden bulmanız şart. İlk girdiğiniz vücut ve sınıf, Gölgeler Arenası’nın sonuna kadar sizin olacak. Kendinize uygun bir beden bulduktan sonra ise etraftaki kutuları açarak ve canavarları öldürerek becerilerinizi geliştirebilir ve size yardımcı olacak eşyaları elde edebilirsiniz. Daha hızlı yollarla yeteneklerini geliştirmek isteyenler, diğer maceracıları avlamayı deneyebilirler. Ama dikkat edin, avlanırken av siz olmayın!

GM’i Yakala ve Altın Zili Çal!

19 Ocak - 27 Ocak tarihleri arasında hafta sonları saat 16:30’da GM’ler etkinlik için Gölgeler Arenası’na gelecekler! Bu etkinlik sırasında Maceracılar GM’leri yakalayacak, GM’ler ile karşılaşacak ve görevleri tamamlayacaklar. Görevleri tamamladıkça da ödüller kazanacaklar. Ayrıca 16 Ocak - 30 Ocak tarihleri arasında çekmiş olduğunuz Gölgeler Arenası içerikli videoyu Youtube, Instagram, Facebook gibi sosyal mecralarda herkese açık olarak paylaşıp, Black Desert resmi sitesinde Gölgeler Arenası başlığıyla “Forum > Görsel/Video” bölümüne eklerseniz, bir sürü güzel ödüle kavuşma şansı yakalayacaksınız! Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiler için tıklayın.

Gölgeler Arenası ile ilgili hazırlanmış olan videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=dzdRLhlvFOI

Black Desert Online Hakkında:

Black Desert Online, son teknoloji görselleri ve beceri temelli savaş sistemi ile MMORPG türüne yeni bir bakış açısı getiriyor. Black Desert Online, oyun piyasasındaki en gelişmiş karakter özelleştirme sistemine sahip. Bu özellik sayesinde bütün oyuncular kalıplardan sıyrılıp tamamen kendilerine özgü karakterler oluşturabiliyor. Özel kontrolleri, güzel tasarlanmış dünyası ve harika hikayesi hem yeni gelenler hem de MMO ve RPG dünyasının emektarları için harika bir oyun. 150’den fazla ülkede, 12 dilde yayında ve 10 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip. Mobil ve konsol versiyonlarının 2018’de bütün dünyada yayınlanması planlanıyor.

BlackDesert Online hakkında daha fazla bilgi için: https://www.tr.playblackdesert.com

Black Desert Online sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.