Archer Macerası Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Basın Bülteni Ocak 2019



Archer'ın Gelişmiş Yetenekleri, Maceracıların yetenekleriyle birleşti!

Archer’ın Black Desert evrenine katılmasından bu yana neredeyse 1 ay geçti. Maceracılar Kara Ruh’un desteğiyle yeteneklerini geliştirip, Archer ile yeni maceralara atılmaya çoktan başladılar! Yeni yılda birçok etkinlikle beraber oyun içinde sürprizler hazırlayan Black Desert, aynı zamanda Maceracılar’ın Archer ile yaşadıkları macerada 56. ve 57. levellere ulaştıkları zaman kazanacakları yeni yetenekleri tanıtıyor.

Archer’ın yetenekleri, savaşlara yeni dinamikler kazandırdı!

Archer ile 56 ve 57. Levellere erişen maceracılar, Archer karakterlerinin yeni, gelişmiş yeteneklerinin tadını çıkarıyorlar. Archer ile 56. Levele ulaşan maceracılar, onlara sunulan iki Archer yeteneğinden birini öğrenebilirler: Patlayan Ok Yağmuru veya Püskürten Aegis. Archer level 57’ye ulaştığında ise Ağaç Damarı Fırlatma veya Ağaç Damarı Parçalama Ulti yeteneklerinden birini öğrenebilirler.

Yeni Yılda Etkinlikler Hız Kesmeden Devam Ediyor!

Black Desert, 10-23 Ocak tarihleri arasında devam edecek olan Lauren Ailesi Hediye Kutusu Etkinliği’nin yanı sıra, daha birçok eğlence ve etkinlikle birlikte maceracıları hediyeye boğacaklar! Boy gösterdikleri mücadelelerden sonra Maceracılar, ödül olarak günde maksimum 50 Lauren Ailesi parası kazanabilecekler. Ayrıca 50 Lauren Ailesi parasını Kzarka’nın Mühürlü Silah Kutusu, Kırmızı Burun Zırhı, Valkys’in Tavsiyesi gibi eşyaları içeren Lauren Ailesi Hediye Kutuları ile değiştirebilecekler.

Etkinliklerle ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Black Desert, 2019 Yılının En Büyük Sürprizi İçin Kolları Sıvadı!

Black Desert Türkiye ve MENA’da yeni yılın ilk etkinliği olarak 16 Ocak tarihinde, yeni “Gölge Arenası” PvP Battle Royale moduyla aksiyona heyecan katmaya hazırlanıyor! Büyük bir yeniliğin habercisi olan “Gölge Arenası” etkinliği ile ilgili detaylı bilgileri şu şekilde: Gölge Arenası’na Kara Ruh olarak giriş yapan maceracılar kendilerine uygun karakteri arayıp bulmakla başlayıp, ihtiyaçları olan yetenekleri öğrenerek ve eşyaları toplayarak, hayatta kalan son kişi olma yolunda kıyasıya mücadele edecekler. Şimdiden hem Maceracılar arasında hem de MMORPG oyun severleri arasında büyük merak uyandıran bu etkinlik ile ilgili detaylı bilgileri heyecanla bekliyoruz!

Black Desert Online Hakkında:

Black Desert Online, son teknoloji görselleri ve beceri temelli savaş sistemi ile MMORPG türüne yeni bir bakış açısı getiriyor. Black Desert Online, oyun piyasasındaki en gelişmiş karakter özelleştirme sistemine sahip. Bu özellik sayesinde bütün oyuncular kalıplardan sıyrılıp tamamen kendilerine özgü karakterler oluşturabiliyor. Özel kontrolleri, güzel tasarlanmış dünyası ve harika hikayesi hem yeni gelenler hem de MMO ve RPG dünyasının emektarları için harika bir oyun. 150’den fazla ülkede, 12 dilde yayında ve 10 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip. Mobil ve konsol versiyonlarının 2018’de bütün dünyada yayınlanması planlanıyor.

Black Desert Online hakkında daha fazla bilgi için: https://www.tr.playblackdesert.com

Black Desert Online Steam sayfasına ulaşmak için: https://store.steampowered.com/app/836620/Black_Desert_Online_Turkiye_and_MENA/

Black Desert Online Facebook sayfasını takip etmek için: https://www.facebook.com/playblackdesertTR/