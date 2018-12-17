İndirimli Fiyatlarıyla Gümüş Set Modelleri Mineralist’te

Setler halinde satın alınan gümüş takılarının her zaman daha ucuza geldiği biliniyor. Bununla beraber artık yüzde otuza varan ekstra indirimleriyle beraber tüm gümüş set ürünleri bütçe dostu bir profil çizmektedir. Tam bir koleksiyon değeri taşıyan bu aksesuarlar yıllık değil ömürlük olarak değerlendirilebilir. Asla paslanmayan, solma ve renk atma gibi olumsuz etkilerden uzak olan gümüş setler hediyelik eşya kategorisinde de değerlendirilebilir. Sevgililerini, eşlerini ve yakın çevresindeki kişileri lüks bir çizgide mutlu etmek ve şımartmak isteyen erkek müşteri kitlesi de bu ürünleri Whatsapp üzerinden sipariş edebilir. Özel zamanların aksesuarları olan özel gümüş setleri kendi içerisinde birçok farklı modele ayrılıyor.

Papatya Elmas Setleri

Modacıların ve stilistlerin elinden çıkma çiçek desenli elbiselerin ve abiyelerin sayısında gözle görülür bir artış söz konusu. Bu artışı fırsata çevirmek isteyen üretici firmalar çeşitli çiçeklerle bezenmiş gümüş ve elmas setlerini piyasaya sürdü. Çıktığı ilk günden bu yana sevimli ve ışıltılı yapılarıyla dikkat çeken bu modellerde papatya desenli elmas setleri ilk sırada yer alıyor. Gül desenli setler de kendine özgü kırmızı rengi ile birlikte birçok farklı türde elbiseyle direkt olarak uyum sağlıyor. Minik ve orta boy setler olarak alıcılara arz edilen ürünlerde diğer aksesuarlarda olduğu gibi büyük indirimler yapılmaktadır.

Kırmızı Taşlı ve Mercan Renkli Setler

Kırmızı ve tonlarında üretilen mercan renkli setler lüks ve gösterişli imajları ile birlikte kadınların beğenisine sunuluyor. Bir ömür boyu çeşitli davetlerde, düğünlerde ve benzeri kutlamalarda kombin yapılabilecek bu çok özel tasarımlar damla ve gül motifleriyle bezenmiştir. Geometrik desenlerden hoşlananlar da üretim süreçlerinde unutulmadı. Kare, dikdörtgen ve üçgen şekilli minimal tasarımlar da sipariş edilmeyi bekleyen nadide aksesuarlar arasında yer alıyor.

Çiçekli ve Yonca Setler

Alternatifler arasında değerlendirilebilecek diğer setler arasında hem çiçekli hem de yonca setler yer alıyor. Yonca görünümündeki setler yuvarlak hatları ile birlikte birçok farklı üst giyim ürününe eşlik edecek kadar çok yönlü bir tasarım gücüne sahip. Yüzük ve küpelerden oluşan bu setler özel kutularında muhafaza edilme ayrıcalığına da sahip.