Venti kombi servisi olarak bizler, 2008 yılından bugüne dek; İstanbul’un hemen her yerine hizmet ulaştırmış olan bir servis firmasıyız. İstanbul’un tüm ilçelerine kaliteli bir şekilde hizmet ulaştırmak için her daim özverili şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Günümüze dek, yapmış olduğumuz pek çok başarılı işle beraber güvenilir markalardan biri haline geldik. Bu başarımızın temelinde yatan şey, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede yerine getirmekten geçmektedir. Müşteri istek ve memnuniyetini merkezde tuttuğumuz bir hizmet anlayışımız bulunur. Servisimizin bünyesinde bulunan bütün hizmetler, profesyonel uzmanlar tarafından verilmektedir.

Venti Kombi Servisi

Venti kombi servisi olarak, müşteri odaklı servis hizmeti sunmaktayız. Kombi bakımı, petek temizliği ve klima bakımı hizmetleri de vermekteyiz. Firmamız için önemli olan şey, müşterilerimize en uygun çözümleri ulaştırmak ve sorunlardaki çözümlerin kalıcılığını sağlamaktır. Kombi Servisi Bünyemizde bulunan tecrübeli servis kadromuzla beraber, kaliteli şekilde kombi servis hizmeti sunuyoruz. Kombi Servisi Bu hizmetleri sunarken, en uygun fiyatları belirleyerek müşteri odaklı iş yapıyoruz. Gelişen hizmet teknolojisiyle beraber bizler de kendimizi yeniledik. Kadromuza profesyonel uzmanları dahil ederek çalışmalarımıza devam ettik.

Hizmet Detaylarımız

Kombi Servisi Klima ve kombilerinizi uzun süreli kullanabilmeniz için; bakımlarını düzenli şekilde yapmalısınız. İşte bu noktada devreye Venti Servis olarak biz giriyoruz. Klima ve kombileriniz için gereken bakımı sağlıyoruz. Kombi bakımı ve Kombi Servisi petek temizliği ve klima bakımıyla ilgili aklınıza takılanlar varsa; tarafımıza ve hizmet detaylarımıza ulaşmak isterseniz bizlere Ventiservis.com/istanbul-kombi-servisi adresinden ulaşabilirsiniz. Venti Servisi olarak bütün markalara hizmet vermekteyiz.

Venti Kombi Servisi

Esenevler Mahallesi. Yunus Emre Caddesi. Divit Sokak. No:11

Ümraniye , İstanbul

0 (216) 747 94 44