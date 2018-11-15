İddaa 'da Oranlar Neden Değişir ?

İddaaseverlerin bahis oynamadan önce dikkat etmeleri gereken önemli konulardan biri de iddaa oranlarının değişmesi durumudur. İddaa oranları iddaa haftası başlamadan önce hafta sonu programları Perşembe günü, hafta içi programları ise pazartesi gününden itibaren ilan edilir. İddaanın bahis uzmanları tarafından yapılan hesaplamalar ile belirlenen iddaa oranları bazı istisnai durumlarda değişkenlik gösterebilir. Peki herkesin merak ettiği konu olan iddaa oranları neden değişir ? İdda oranlarının değişmesinde oyuncudan, hava durumuna, maç takviminden saha şartlarına kadar pek çok konu etkilidir. Bu neden iddaa tahminlerinizi etkiler.

1 ) Kadro değişiklikleri: İddaa oranları belirlendikten sonra açıklanan kadrolarda form durumu iyi olan, yüksek performans göstereceğine inanılan yıldız oyuncuların sakatlanması, veya kadro dışı bırakılması gibi nedenlerden dolayı maçın gidişatına etki edeceği düşünülerek iddaa oranları değişkenlik gösterebilir. Çok güçlü bir takımın yıldız oyuncuları yerine performansı daha aşağı olan oyuncular tercih edildiğinde güçlü takımın maçı kazanma şansı daha az olacağı için idda oranı değişkenlik gösterir.

2 ) Bir maça çok fazla iddaa oynanmış olması: İddaa oranlarının değişmesinin nedenlerinden biri de bir maça çok fazla iddaa oynanmış olmasıdır. Örnek olarak Real Madrid’in kazanması kesin gözüyle bakılan bir maçına iddaa sitelerinin kazancını azaltacak kadar fazla oranda iddaa oynanmış olması iddaa sitelerince oranın değiştirilmesine neden olur. Yeni oran, bahis sitelerinin kazancını değiştirmeyecek düzeye indirgenir. İddaa oranları genel olarak iddaa şirketinin kazancına göre belirlendiği için bir maça çok fazla iddaa oynanması iddaa oranlarını değiştirir.

3 ) Hava şartlarının durumu: İddaa oranları beklenmeyen hava durumlarına göre de değişkenlik gösterir. Örnek olarak Galatasaray’ın Sivasspor ile oynayacağı maç normalde güçlü takımın kazanacağı bir maç olarak görülebilir. Bu maç eylül ayında Sivas’ta oynansa güçlü takımın kazanma olasılığı yüksekken, maç ocak ayında kar yağışı altnda oynadığında güçlü takımın kazanma şansı düşeceği için idda oranı da değişecektir. Bu durum beklenmeyen şiddetli bir yağış olması durumunda da benzer şekilde iddaa oranlarının değişmesene neden olacaktır.

4 ) Önemsiz maçlarda: Birbiri ile bağlantılı olan maçlardan biri önce oynandığında ve diğer maç önemsiz bir maç haline geldiğinde iddaa oranları değişir. Küme düşmeme mücadelesi veren takımlardan biri kazandığında ve diğerinin küme düşeceği kesinleştiğinde önemsiz hale gelen maçın iddaa oranlarında değişiklik olacaktır. Benzer şekilde güçlü takımların hazırlık maçlarında farklı kadrolar ile çıkıyor olması ve sürekli oyuncu değişikliği yapılıyor olması nedeni ile iddaa şirketince iddaa oranları değiştirilebilir.

5 ) Takımların ligdeki performanslarına göre: İddaa şirketi, ligde yer alan takımları yakından takip eder. Takımın puan durumundaki yeri ve oynamış olduğu maçlara göre şampiyonluk şansı veya tur atlama şansı varsa maç öncesi iddaa oranları değişebilir. Bu tür durumlar maçtan önce rakiplerin maç sonuçlarına göre ortaya çıkan durumlar olduğu için ilgili takımın maçı öncesinde iddaa oranları değişebilir.

6 ) Oyuncuların sakatlanması: Maç ile ilgili oranlar açıklandıktan sonra takımların as kalecilerinin sakatlanması veya maça üçüncü kaleci ile çıkmak durumunda kalması gibi sebepler iddaa oranlarının değişmesine neden olur. As kaleci yerine üçüncü kaleci olması bir takım için dezavantaj olacağı için diğer takımın iddaa oranı düşecek, bu takımın iddaa oranı yükselecektir.

7 ) Takımların Avrupa kupası maçlarının olması: İdda oranları açıklandıktan sonra maç takvimi dikkate alınır. Maç takviminde Avrupa maçından yorgun dönen takımların performansının düşeceğinden iddaa oranlarında değişikliğe gidilebilir. Benzer şekilde hafta içi Avrupa maçı olan takımın bu maçı önemsemeyip farklı bir kadro ile saha çıkacağını açıklaması iddaa şirketi tarafından iddaa oranlarının değiştirilmesine neden olacaktır.

8 ) Zemin şartlarının çok kötü olması: İddaa oranları açıklandıktan sonra ilgili maç gününde maçın oynanacağı stat da zeminin çok kötü olması iki takımında performansını düşürecektir. İddaa şirketi bu durumu göz önünde bulundurarak favori takımın oranını yükseltecek, karşı takımın oranını ise düşürecektir. Bu durum maç gününden önce kestirilemeyen ve tahmin edilemeyen bir durum olduğu için iddaa oranlarının değişmesi yüksek bir olasılıktır.

İddaa oranları farklı sebeplere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle iddaa oynamadan ve bahis yapmadan önce ilgili takımların oranları son dakikaya kadar takip edilmeli ve değişiklikler göz önünde bulundurularak iddaa oynanmalıdır. Aksi durumda beklediğiniz oranlardan çok daha aşağı oranlar kazanabilirsiniz.